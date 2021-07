Chvrches estrenan “Good Girls”, tercer adelanto de su nuevo disco

Uno de los discos más esperados del verano, o mejor dicho, de finales del mismo, es el retorno de Chvrches, que lanzarán oficialmente su nuevo Screen Violence el 27 de agosto. Por ahora, ya habían dado que hablar con los adelantos He Said, She Said y, sobre todo, con How Not To Drown, en el que colaboran con nada menos que Robert Smith de The Cure.

Hoy es el turno de Good Girls, nuevo tema sobre el que la cantante Lauren Mayberry nos dice lo siguiente. “La línea que abre la canción (matar a tus ídolos es una tarea) fue algo que escribí después de escuchar a algunos amigos discutir sobre las implicaciones actuales de admirar a ciertos artistas masculinos problemáticos. Me sorprendieron los extremos a los que la gente es capaz de llegar para disculpar a sus héroes y cómo eso estaba tan yuxtapuesto a mis propias experiencias en el mundo. Las mujeres tienen que justificar constantemente su derecho a existir y negociar por su propio espacio. Nos dicen que a las chicas buenas no les pasan cosas malas. Que si te esfuerzas en ajustarte al ideal, manteniéndote pequeña, segura y aceptable, estarás bien, y simplemente no es jodidamente cierto”, afirma.

Puedes escuchar el tema en plataformas digitales y, por supuesto, a continuación: