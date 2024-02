Cigarettes After Sex publican nuevo single y anuncian gira mundial con parada en Madrid

La banda de ambient pop Cigarettes After Sex ha lanzado su nuevo sencillo Tejano Blue, un adelanto de su próximo álbum X’s. El líder del grupo, Greg Gonzalez, rinde homenaje a la música que marcó su infancia en Texas, incorporando ritmos más vivos en sus nuevas canciones. “Crecí en El Paso y la música Tejana es enorme allí”, dijo Gonzalez. “Siempre la rechacé y me incliné hacia cualquier otra cosa que me atrajera”.

Sin embargo, años después, en Nueva York, Gonzalez encontró inspiración tanto en la música de artistas de ese estilo como Selena y otras totalmente distintos como Cocteau Twins, lo que le llevó a fusionar ambos estilos. “La idea era combinar sus sonidos, lo que parecía extraño, pero genuino”, explicó.

El tercer LP de la banda, X’s, se centra en una única relación de cuatro años, distanciándose de los temas de relaciones anteriores. “El disco se siente brutal”, reveló Gonzalez. “Tengo que escribir y cantar sobre ello para empezar a analizarlo y aprender, o simplemente revivirlo”.

El álbum X’s está programado para el 12 de julio y ya está disponible bajo reserva. Además, Cigarettes After Sex ha anunciado una extensa gira mundial que comenzará este verano y llegará a Europa en noviembre, y de hecho, con fecha en el WiZink Center de Madrid para el 20 de noviembre.

Os dejamos con el tracklist y la portada del disco: