Circa Waves anuncia nuevo disco «Death & Love Pt.1» junto a su mayor gira por el Reino Unido

Circa Waves, la banda indie de Liverpool, regresa con su espectacular nuevo disco Death & Love Pt.1, que saldrá el 31 de enero de 2025 a través de Lower Third/PIAS. El primer sencillo, We Made It, ya está disponible. La banda se embarcará en su mayor gira por el Reino Unido en febrero y marzo del próximo año, tocando en 12 fechas, incluyendo una noche en el O2 Academy Brixton de Londres el 26 de marzo y un show especial en su ciudad natal, Liverpool, el 1 de marzo en el Olympia.

Death & Love Pt.1 es un álbum de 9 pistas de pop guitarrero catártico con el que su vocalista Kieran Shudall quiso afrontar una experiencia cercana a la muerte en 2023. Kieran explica que necesitaba este disco para procesar lo que vivió y para inspirar a otros a creer en sí mismos. Producido por Kieran y con la ingeniería de Matt Wiggins (Adele, Lana Del Rey, Glass Animals), el álbum evoca nostalgia y los sonidos que inspiraron a Shudall a tocar la guitarra.

Canciones como American Dream y Le Bateau capturan la esperanza y la euforia juvenil, mientras que Hold It Steady y Blue Damselfly muestran temas más emocionales. We Made It rebosa optimismo y Let’s Leave Together promete ser un éxito futuro. En definitiva, un prometedor trabajo que ya estamos deseando conocer.

Circa Waves se formó en 2013 y ha evolucionado hacia su nuevo disco desde su debut Young Chasers en 2015, alcanzando el Top Ten del Reino Unido y madurando su sonido en álbumes posteriores como Different Creatures y Sad Happy. Death & Love Pt.1 es un reflejo valiente de un momento de terror y la alegría de superarlo, marcando un notable paso adelante para la banda.