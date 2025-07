Circa Waves enciende la escena con «Death & Love Pt.2» y el explosivo sencillo «Cherry Bomb»

Circa Waves, la banda indie de Liverpool liderada por Kieran Shudall, ha anunciado su séptimo álbum, Death & Love Pt.2, que se lanzará el 24 de octubre de 2025 a través de Lower Third/PIAS. Este trabajo completa un ambicioso proyecto de doble álbum iniciado con Death & Love Pt.1 en enero de 2025, inspirado en la cirugía cardíaca de emergencia que Shudall enfrentó en 2023 tras un bloqueo arterial grave. Producido por Shudall y grabado en los estudios RAK y un espacio en Finsbury Park, el álbum de nueve pistas combina optimismo y euforia con influencias de los 80, evocando a The Strokes y The Beatles. El sencillo principal, Cherry Bomb, un himno indie-pop con estribillo romántico, celebra a esa persona leal que “salta a pelear por ti o te invita una cerveza cuando estás decaído”, según Shudall en NME.

Para festejar, Circa Waves organizará una fiesta de lanzamiento el 16 de julio en Signature Brew, Haggerston, Londres, con un DJ set temático Death vs Love, cócteles Cherry Bomb y una cabina de confesiones. El video de Cherry Bomb, dirigido por el guitarrista Joe Falconer, ya está disponible. El álbum completo de 18 pistas está en preventa en vinilo doble y CD. Con presentaciones en Mad Cool Festival y Victorious Festival, Circa Waves consolida su lugar en el indie rock, transformando una experiencia cercana a la muerte en un canto vibrante a la vida.

tracklist for Circa Waves’ ‘Death & Love Pt.2’ is:

1. ‘Lost In The Fire’

2. ‘Stick Around’

3. ‘Cherry Bomb’

4. ‘Ten Outta Ten’

5. ‘Love Me For The Weekend’

6. ‘Sunbeams’

7. ‘Old Balloons’

8. ‘Sweet Simple Thing’

9. ‘Wave Goodbye’

Circa Waves: Forjando himnos indie desde Liverpool

Formada en Liverpool en 2013, Circa Waves, liderada por Kieran Shudall junto a Joe Falconer (guitarra), Sam Rourke (bajo) y Colin Jones (batería), emergió como una fuerza del indie rock británico. Su debut, Young Chasers (2015), con el éxito T-Shirt Weather, los catapultó a festivales como Glastonbury y Reading, evocando a Arctic Monkeys y The Strokes. Su sonido, que mezcla post-punk y pop melódico, les valió un lugar en la escena con giras junto a The 1975 y presentaciones en Corona Capital. Different Creatures (2017) y What’s It Like Over There? (2019) mostraron una evolución hacia un sonido más audaz, mientras que Sad Happy (2020) exploró emociones contrastantes en un formato de doble álbum.

Never Going Under (2023) alcanzó el número 1 en las listas independientes del Reino Unido, consolidando su capacidad para crear himnos festivos. Death & Love Pt.1 (2025), inspirado en la cirugía cardíaca de Shudall, marcó un punto de inflexión emocional, con letras introspectivas y una producción vibrante. Con Death & Love Pt.2 en camino, Circa Waves sigue siendo un referente del indie rock, combinando vulnerabilidad y euforia en canciones que resuenan con una generación. Su trayectoria, respaldada por giras mundiales y una base de fans leal, demuestra su habilidad para transformar experiencias personales en música universalmente contagiosa.

