Circa Waves y el espíritu navideño en su nueva canción “Miss Christmas”

El espíritu navideño empieza a adueñarse de las bandas y artistas en estos comienzos de diciembre. Un perfecto ejemplo lo tenemos con Miss Christmas, la canción que acaban de lanzar los británicos Circa Waves, que ponen así el broche de oro a un año muy activo en el que también han publicado su disco Sad Happy y el EP Sadder Happier.

Sobre esta nueva canción, el cantante Kieran Shudall ha afirmado: “Como nadie ha podido abrazar a su familia durante medio año, queríamos regalaros esta canción. Un cálido abrazo navideño para ayudaros hasta que Covid se largue de una vez en 2021“.

Un gran deseo que esperamos se haga pronto realidad:

CIRCA WAVES – MISS CHRISTMAS

BIOGRAFÍA DE CIRCA WAVES

Circa Waves es una banda de indie rock inglesa formada en Liverpool en el año 2013. La banda está formada por el vocalista y guitarrista Kieran Shudall, el guitarrista Joe Falconer, el bajista Sam Rourke y el baterista Colin Jones. Recibieron un gran impulso desde el primer momento por parte del entonces DJ de BBC Radio 1, Zane Lowe, quien emitió la demo de su canción Young Chasers dos veces en su programa antes de que hubieran dado un solo concierto. A lo largo de su carrera musical, han publicado ya cuatro discos: Young Chasers (2015), Different Creatures (2017), What’s It Like Over There? (2019) y Sad Happy (2020).

Fuente: Apple Music / Wikipedia

DISCOGRAFÍA DE CIRCA WAVES

Young Chasers (2015)

Different Creatures (2017)

Different Creatures (2017) What’s It Like Over There? (2019)

Sad Happy (2020)

Puedes escuchar todos sus discos en diversas plataformas digitales de streaming como, por ejemplo, Apple Music.

IMPRESCINDIBLES

En Apple Music, puedes hacerte una idea de su sonido escuchando, por ejemplo, su disco de 2017 Different Creatures:

PRÓXIMOS CONCIERTOS

No te pierdas su agenda de conciertos y descubre las próximas ciudades y festivales donde va a presentar sus canciones en directo.

¡Descubre más artistas aquí!