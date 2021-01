CJ Camerieri y Sufjan Stevens colaboran en otro avance de su disco en solitario

El trompetista y cofundador de yMusic, CJ Camerieri, ha lanzado Song of Trouble, tema inicial del que será su primer trabajo en solitario CARM, que está previsto que vea la luz el próximo 22 de enero a través de la plataforma 37d03d. En este sentido, la canción está coescrita y cuenta con los arreglos de Sufjan Stevens (que el pasado mes de septiembre publicó su octavo disco de estudio The Ascension).

“Los instrumentos orquestales de Stevens me han ayudado a preparar el escenario de todo lo que he hecho en mi carrera. Además, estoy orgulloso de cómo sus letras consiguen que el disco comience con fuerza”, apuntó un Camerieri que durante su carrera ha acompañado en los metales a artistas tan conocidos como Bon Iver, Paul Simon o Taylor Swift.

Asimismo, en CARM también aparecerán colaboraciones de otros músicos como Georgia Hubley e Ira Kaplan de Ya La Tengo, Mouse on Mars, Ryan Olson, Shara Nova o Justin Vernon. Durante el pasado año, Camerieri ya publicó otros dos adelantos, Land y Already Gone. En total el disco tendrá diez canciones y estará disponible tanto en vinilo como en CD.

CJ CAMERIERI Y SUFJAN STEVENS – SONG OF TROUBLE