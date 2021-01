La joven cantautora estadounidense Clairo (Claire Cottrill) ha compartido recientemente a través de su perfil de Instagram una nueva canción titulada Just for Today. En este sentido, en ella se puede escuchar a una Clairo a solas con su guitarra cantando un tema en el que, además de poder escuchar a su cachorro Joanie, aborda temas como la salud mental y la depresión.

Precisamente, la propia artista lo aclara en el comentario que acompaña la publicación: “No estoy segura de si a vosotros os pasa, pero mi salud mental ha ido decayendo desde que comenzó la cuarentena. A veces siento que nunca he estado peor. Nuevos medicamentos, líneas directas telefónicas y una cita con un psiquiatra después y ya me siento más yo otra vez. Esta noche escribí esto y siento que no hay ninguna razón por la que no deba compartirlo”, explicó la cantante.

Puedes escuchar la nueva canción de Clairo a continuación:

Por otro lado, cabe recordar que al margen de Clairo, Claire Cottrill formó durante el confinamiento del año pasado una nueva banda bajo el nombre de Shelly, en la que juntó a algunos de sus mejores amigos. En octubre lanzaron los dos, y hasta la fecha, únicos adelantos Steeeam y Natural.