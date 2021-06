Clairo anuncia su nuevo disco “Sling” con el single “Blouse” como adelanto

Hoy es el día de los regresos. Tras disfrutar del primer single de Lorde en cuatro años, también Clairo ha regresado con el lanzamiento de su primer sencillo desde 2019, Blouse. Además, ha aprovechado para anunciar, con este tema, su segundo álbum de estudio, Sling, que saldrá el 16 de julio.

Para esta nueva canción, Clairo se ha puesto en manos del omnipresente Jack Antonoff, que está en todas últimamente, y ha contado con la colaboración local de… Lorde (lo de hoy es un círculo que les interconecta a todos, por lo visto, ya que Clairo también presta su voz en Solar Power, que a su vez también produce Antonoff).

Sobre la inspiración tras la canción, Clairo ha asegurado que “Joanie, mi perro, abrió mi mundo de formas que no creía que fuere posible. Cuidar de ella me obligó a enfrentarme a mis propios pensamientos sobre la paternidad y lo que significaría para mí. Historias que valen como lecciones, arrepentimientos que son remordimientos, pensar en algo o alguien antes que en ti mismo. Es un vistazo a un mundo en el que descubrí que lo doméstico es precisamente lo que me estaba perdiendo“.

Disfruta este Blouse a continuación: