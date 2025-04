Clem Burke, el corazón tras el ritmo de Blondie, nos deja a los 70 años

El mundo de la música está de luto. El legendario baterista Clem Burke, conocido por ser el motor rítmico de Blondie, falleció el 7 de abril de 2025 a los 70 años tras una valiente batalla contra el cáncer. La noticia, confirmada por sus compañeros Debbie Harry y Chris Stein, ha sacudido a fans y músicos, quienes despiden a una figura icónica del punk y el New Wave.

En un emotivo comunicado, Harry y Stein describieron a Burke como «el corazón de la banda», destacando su talento inigualable, su energía arrolladora y su pasión desbordante. «Buena suerte, Dr. Burke”, concluyeron, dejando un mensaje de condolencias para su familia, amigos y seguidores, mientras piden privacidad en este duro momento. Su legado, aseguraron, vivirá eternamente en la música que creó y en las vidas que tocó.

Burke, cuyo verdadero nombre era Clement Anthony Bozewski, se unió a Blondie en 1975 y dejó huella en discos como Blondie, Parallel Lines y Pollinator. Pero su influencia trascendió: colaboró con gigantes como Eurythmics, Ramones, Bob Dylan, Iggy Pop, Joan Jett, Bob Geldof y The Go-Go’s, entre otros. Incluso tocó brevemente con los Ramones en 1987 como Elvis Ramone, aunque, según Johnny Ramone, no fue su mejor momento. Su versatilidad también lo llevó a proyectos como el Clem Burke Drumming Project, que exploraba los beneficios de tocar la batería, y al documental My View, un retrato íntimo de su carrera.

Antes de partir, Burke trabajaba en sus memorias, a publicarse por Hachette y HarperCollins, y había grabado un nuevo álbum con Blondie para 2025. Su última gira fue en marzo de 2024 con Lust For Life, junto a Glen Matlock y Kevin Armstrong. Según Rolling Stone, su ranking entre los mejores bateristas de la historia es un testimonio de su impacto.

Las redes sociales se llenaron de tributos: Un maestro total, escribió un fan en X. Su energía en el escenario, como en el Festival Cruel World de 2022, será recordada para siempre. Descansa, Clem. Tu ritmo nunca se apagará.

Clem Burke: El ritmo inmortal de Blondie que marcó una era

Clem Burke, el icónico baterista de Blondie, no solo fue el corazón vibrante de una de las bandas más influyentes del punk y el New Wave, sino también un pilar creativo cuya carrera con el grupo dejó una marca indeleble en la música. Desde que se unió a Blondie en 1975, Burke aportó una energía arrolladora y un estilo único que definió el sonido de la banda, combinando precisión rítmica con una pasión desbordante.

Su trayectoria con Blondie abarca nueve álbumes de estudio, comenzando con el debut homónimo Blondie en 1976, que introdujo al mundo hits como X Offender y In the Flesh. Sin embargo, fue con Parallel Lines (1978) donde Burke brilló, aportando el groove irresistible de éxitos como Heart of Glass, One Way or Another y Hanging on the Telephone, que catapultaron a la banda a la fama mundial. Este álbum, certificado múltiples veces platino, es considerado un clásico del género.

La discografía continuó con joyas como Eat to the Beat (1979), que incluyó Atomic y Dreaming, y Autoamerican (1980), con el himno Rapture. A pesar de los altibajos, como la pausa en los años 80, Burke regresó para revitalizar a Blondie en los 90 con No Exit (1999) y The Curse of Blondie (2003), demostrando su compromiso. Su última contribución fue en Pollinator (2017), donde su batería mantuvo la frescura que siempre caracterizó a la banda.

Su estilo, influenciado por el rock, el punk y el disco, lo convirtió en un favorito de críticos y fans, y su ranking entre los mejores bateristas de la historia por Rolling Stone lo confirma.

