Clive Davis murió este lunes 22 de junio en su casa de Manhattan, rodeado de su familia a loa 94 años. Su portavoz confirmó la noticia pocas horas después, mientras que la familia precisó en un comunicado que la causa fue una enfermedad relacionada con la edad. El ejecutivo que durante seis décadas tuvo el oído más influyente de la música popular deja un legado que no cabe en ninguna categoría: no era artista, ni productor en el sentido técnico del término, sino algo más escaso y más poderoso: el hombre que sabía escuchar antes que nadie.

A lo largo de su carrera al frente de Columbia, Arista y J Records, Davis ayudó a construir las trayectorias de Whitney Houston, Bruce Springsteen, Janis Joplin, Aretha Franklin, Patti Smith, Alicia Keys y Carlos Santana, entre otros. La propia Aretha Franklin lo llamó alguna vez «el mejor hombre de discos de todos los tiempos».

El ejecutivo que sobrevivió al escándalo y reinventó la industria

Davis llegó al negocio musical por la puerta del derecho. Graduado en Harvard Law School con una beca, entró en Columbia Records en 1960 como asesor legal y ascendió a la presidencia en 1967. Ese mismo año asistió al Festival de Pop de Monterey: lo que vio en ese escenario —entre otros, a Janis Joplin con Big Brother and The Holding Company— terminó por convertir a Columbia en la gran casa del rock americano. Los fichajes de los años siguientes lo ilustran: Joplin, Santana, Bruce Springsteen, Billy Joel, Pink Floyd, Aerosmith.

La caída llegó en 1973. CBS lo despidió por haber destinado fondos de la empresa a gastos personales. Davis se declaró culpable de un único cargo de evasión fiscal, fue multado con 10.000 dólares y los demás cargos quedaron archivados. Muchos habrían recogido y marchado. Él fundó Arista Records.

En Arista construyó algo difícil de repetir en cualquier industria: una segunda etapa más influyente que la primera. Fichó a Patti Smith (quien esta semana le dedicó un tributo en redes: «Esto es para agradecer a Clive Davis que transformara la música y, en lo personal, que creyera en mí y me acompañara durante medio siglo»), a los Grateful Dead y a Aretha Franklin. En 1983 firmó a Whitney Houston cuando tenía 19 años: el álbum debut de Houston, publicado en 1985, la convirtió en una de las voces más grandes de la historia del pop. En 1999, Davis fue pieza clave en el regreso de Santana con Supernatural, uno de los discos más vendidos de las últimas décadas. Al fundar J Records en 2000 lanzó a Alicia Keys con Songs in A Minor, un debut que vendió más de diez millones de copias y le reportó cinco Grammy a su artista.

Bruce Springsteen fue uno de los primeros en pronunciarse públicamente: «Con 22 años, cambió mi vida cuando me fichó para Columbia. Me trató con el mismo respeto cuando era un don nadie que después de todos mis éxitos». Alicia Keys lo describió en Instagram como «un visionario que transformaba sueños en realidad». Davis ganó cinco premios Grammy a lo largo de su carrera y fue incluido en el Rock and Roll Hall of Fame como no-intérprete en 2000. Su gala anual previa a los Grammy, celebrada cada enero en el Beverly Hilton, era uno de los rituales más cotizados del sector. La última, en enero de 2026, reunió a Jelly Roll, Joni Mitchell, Pharrell Williams y Dave Grohl, entre otros, con un mensaje en vídeo de Barack Obama, quien recordó que «el talento de Clive siempre fue ver y escuchar lo que otros no veían ni oían».

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