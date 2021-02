Cloud Nothings tienen nueva canción con videojuego propio

El próximo 26 de febrero será cuando la banda estadounidense Cloud Nothings lance su próximo álbum The Shadow | Remember, y lo hará a través de Carpark. Lo grabaron en Electrical Audio Studios de Chicago con Steve Albini.

El grupo de indie rock de Cleveland ya han compartido con sus fans varias de las canciones que podremos encontrar en este nuevo disco, como Am I Something o The Spirit Of, esta vez han publicado Nothing Without You. Pero no ha sido la única sorpresa, junto con este single han lanzado un videojuego muy peculiar en su página web, donde suena la canción mientras juegas con un personaje de dibujos animados.

Dylan Baldi, líder de la banda, cantante y guitarrista, afirmaba en un comunicado de prensa: “Nothing Without You explora los aspectos negativos y positivos de la dependencia, ya sea de una persona, un lugar, un objeto o nada en absoluto. Jesse Jacobs y Vagabond Dog tomaron ese concepto y lo filtraron a través de la última criatura necesitada, el Tamagotchi”. Jesse Jacobs, el creador del videojuego, comentaba: “Ponga a prueba su compasión brindando cuidado y protección a esta nueva especia de mascota virtual. Este animal exigente exige una dieta de calidad, un entorno de vida limpio y melodías justas”.

Ya podéis escuchar Nothing Without You aquí:

CLOUD NOTHINGS – NOTHING WITHOUT YOU