Club Intl lanzan nuevo single con remix incluido de Andrew VanWyngarden (MGMT)

Hasta el 14 de mayo, Club Intl no lanzará su álbum debut In The Attic a través de la discográfica independiente Italian Do It Better. Sin embargo, el proyecto iniciado el año pasado por Johnny Jewel y John Eatherly nos ha brindado un nuevo sencillo Never Be The Same que consta de dos canciones, la original, y un remix realizado por Andrew VanWyngarden de la banda de rock alternativo MGMT.

El sencillo, que consta de 2 canciones, es el segundo de Club Intl. Tanto en Crush como en Ash Is Gone contaron con la colaboración de Madeline Follin. Sin embargo, Eartherly está muy emocionado con esta nueva colaboración de VanWyngarden. En un comunicado de prensa, Eatherly declara que “es tan interesante y emocionante que un artista al que respetas reinvente tu trabajo de una manera que nunca podrías haber oído o pensado por ti mismo. Aparte de un gran gusto y un don para hacer que los sonidos te golpeen en tus oídos de la forma más adecuada, tanto Andrew como Johnny tienen en común que marchan al ritmo de su propio tambor. Esa es la cualidad que más miro en los músicos. Es un sueño trabajar con ellos juntos en un tema como éste“.

Os dejamos las dos canciones a continuación: