CMAT ha decidido celebrar el primer aniversario de EURO-COUNTRY de la mejor manera posible: revisitando el concierto que, para muchos, ya es el momento definitorio de su carrera. La artista irlandesa acaba de publicar EURO-COUNTRY (Live at St Anne’s), un EP de directo con cuatro canciones grabadas durante su histórico concierto ante 20.000 personas en el St Anne’s Park de Dublín el pasado mes de mayo, acompañada por su banda, la Very Sexy CMAT Band.

El EP llega justo un año después de la publicación de EURO-COUNTRY, el disco que consolidó a CMAT como una de las voces más singulares del pop europeo y que, según recogíamos hace unos meses, la llevó a liderar junto a Wolf Alice, Lily Allen y Olivia Dean las nominaciones a los Ivors 2026. El disco fue también uno de los grandes nominados al Mercury Prize del año pasado, aunque finalmente no se llevó el premio.

Cuatro canciones para revivir la noche más grande de su carrera

El St Anne’s Park de Dublín, con capacidad para 20.000 personas, fue uno de los dos grandes conciertos al aire libre que CMAT anunció el año pasado (el otro tuvo lugar en Cork), y la cita se agotó en cuestión de horas. Aquella noche, CMAT y su banda ofrecieron un repaso completo a EURO-COUNTRY, y son precisamente cuatro de esos momentos los que ahora se publican en formato oficial: “The Jamie Oliver Petrol Station”, “When A Good Man Cries”, “Running/Planning” y la canción que da título al disco, “EURO-COUNTRY”.

La propia artista ha querido resumir el espíritu de la grabación con su humor característico: «Disfrutad de estas cuatro grabaciones de mi banda y yo a tope, con 20.000 personas de pie en un campo de Dublín. Fue un concierto de ensueño y confirma mi estatus de tesoro nacional (en Irlanda)», escribió CMAT al anunciar el lanzamiento.

Tracklist de “EURO-COUNTRY (Live at St Anne’s)”

“The Jamie Oliver Petrol Station” (Live at St Anne’s)

“When A Good Man Cries” (Live at St Anne’s)

“Running/Planning” (Live at St Anne’s)

“EURO-COUNTRY” (Live at St Anne’s)

De Dunboyne a tesoro nacional: el año que lo cambió todo para CMAT

Nacida como Ciara Mary-Alice Thompson en Dunboyne, condado de Meath, CMAT ya había firmado dos álbumes muy celebrados antes de EURO-COUNTRY: su debut If My Wife New I’d Be Dead (2022), que se llevó el Choice Music Prize al Álbum del Año, y Crazymad, for Me (2023). Pero fue con EURO-COUNTRY, publicado el 29 de agosto de 2025 a través de CMATBaby y AWAL, cuando su carrera dio el salto definitivo: el álbum se convirtió en su tercer número uno consecutivo en Irlanda, le dio un segundo Choice Music Prize y, además, se llevó el premio al Mejor Álbum en los Ivor Novello Awards.

Ese impulso se ha notado también sobre los escenarios españoles: este verano CMAT pasó por el Mad Cool, donde su directo se confirmó como uno de los más celebrados del cartel, y su nombre ha seguido apareciendo en festivales de toda Europa. El EP en directo llega, por tanto, en el mejor momento posible: el de una artista que ha pasado de revelación a fenómeno de directo en apenas doce meses.

El lanzamiento llega además en plena racha de directos para la irlandesa: este mismo fin de semana CMAT pasa por el Electric Picnic, el gran festival de su país, antes de cruzar a Inglaterra para el End Of The Road. La banda que la acompaña en estas fechas, la Very Sexy CMAT Band, es la misma formación que grabó las cuatro canciones del EP en Dublín, lo que convierte esta publicación en algo más que un simple recopilatorio de directo: es prácticamente un documento en tiempo real de la gira que ha llevado a CMAT de festival en festival a lo largo de todo el año.

El concierto completo, disponible en YouTube solo unos días

Además del EP, disponible en streaming y en una edición limitada de 500 copias en vinilo verde a través de la tienda oficial de CMAT, la organización ha decidido subir el concierto completo de casi dos horas al canal de YouTube de la artista, donde permanecerá visible únicamente entre el 28 y el 31 de agosto. Una ventana breve, pensada para convertir la efeméride en un pequeño acontecimiento antes de que CMAT retome la carretera: el 6 de septiembre encabeza el cartel del End Of The Road Festival, en Inglaterra.

Con este EP, CMAT no solo rinde homenaje a una de las noches más importantes de su trayectoria, sino que deja constancia de por qué su directo se ha convertido en uno de los más comentados del panorama europeo actual.

¿Viste a CMAT en directo este año? ¿Cuál de las cuatro canciones del EP te apetece más escuchar en su versión en vivo?

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