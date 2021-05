“Cógelo Suave” es el nuevo sencillo de Xenia Rubinos ¿Nuevo disco?

Hace un par de meses, Xenia Rubinos lanzó la canción Did My Best, ahora nos entrega Cógelo Suave, por lo que nos viene la pregunta ¿Nos llegará un nuevo disco? Ya que Black Terry Cat fue publicado en el 2016, vaya que ha pasado el tiempo.

Cógelo Suave, Xenia la describió como: “un paseo en una nave espacial incoherente, persecución a alta velocidad, pájaros y estrellas zumbando alrededor de tu cabeza al final de una pelea de dibujos animados”.

La canción viene acompañada con un divertido video dirigido por Stephen Smith, donde unas ranas disfrutan cantando la canción, llena de ritmos pegajosos y R&B.

En lo que esperamos más canciones o información de un EP o LP, os dejamos disfrutar del nuevo lanzamiento: