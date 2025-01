Coheed And Cambria anuncian gira con Taking Back Sunday y lanzan nuevo single

Coheed And Cambria han lanzado su nuevo single Someone Who Can y han anunciado una gira co-estelar por Estados Unidos junto a Taking Back Sunday presentando su nuevo álbum The Father Of Make Believe, que saldrá el 14 de marzo.

Además, Coheed And Cambria han compartido su nuevo single Someone Who Can, una muestra más de su próximo álbum The Father Of Make Believe, que se lanzará el 14 de marzo a través de Virgin Music Group. Este tema captura una sensación optimista y reflexiona sobre cómo las experiencias vividas han llevado a la banda a donde quieren estar. «Esto es nosotros / Perdiendo la magia, perdiendo el toque / Todo o nada nadando contra la corriente», canta el compositor principal y guitarrista Claudio Sanchez sobre un riff animado.

Además del lanzamiento del single, la banda ha anunciado una gira co-estelar por Norteamérica con Taking Back Sunday, que comenzará el 16 de agosto en St. Louis, Missouri. La gira contará con 25 fechas y el apoyo de Foxing, con paradas en ciudades como Chicago, Toronto, Los Ángeles y Seattle. Antes de esta gira, Coheed And Cambria se embarcarán en la gira The Infinite Arc junto a Mastodon y actuarán en el festival Tool In The Sand organizado por TOOL.

Formada en 1995 en Nueva York, Coheed And Cambria ha sido una fuerza constante en la escena del rock progresivo. Su álbum debut The Second Stage Turbine Blade (2002) los estableció como una banda innovadora con una narrativa compleja y una música poderosa. A lo largo de los años, han lanzado una serie de álbumes conceptuales, incluyendo In Keeping Secrets of Silent Earth: 3 (2003) y Good Apollo, I’m Burning Star IV, Volume One: From Fear Through the Eyes of Madness (2005), que han sido aclamados por la crítica y han ganado una base de fans leal.

No te pierdas la oportunidad de ver a Coheed And Cambria y Taking Back Sunday en su próxima gira. Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.