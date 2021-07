El nuevo álbum de la banda londinense, Music Of The Spheres, será el noveno desde sus inicios en 1996. Y, aunque la canción principal, Higher Power, de este nuevo disco salió el 7 de mayo; Coldplay anuncia Music Of The Spheres viajando por la Vía Láctea. Míralo a continuación y sigue el artículo, porque hay más sorpresas.

El nuevo álbum titulado Music Of The Spheres saldrá el 15 de octubre de este año, y ha sido producido por el productor y compositor sueco Max Martin (responsable del estrellato de Backstreet Boys o Britney Spears, entre otros). El trabajo más reciente de los británicos Coldplay fue en 2019 con el título Every Life, lanzado al Reino Unido de la mano de Parlophone Records y acompañado, en Estados Unidos, por Atlantic Records

La portada del próximo álbum de Coldplay, Music Of The Spheres, os la mostramos en la portada de este artículo; sin embargo, a continuación podéis echar un vistazo al tracklist del mismo. Y luego… el lanzamiento del siguiente single revelación, la nota a los fans y más noticias sobre Higher Power.

01 – Ringed Planet Emoji

– Ringed Planet Emoji 02 – Higher Power

– Higher Power 03 – Humankind

– Humankind 04 – ✨

– ✨ 05 – Let Somebody Go

– Let Somebody Go 06 – ❤️

– ❤️ 07 – People Of The Pride

– People Of The Pride 08 – Biutyful

– Biutyful 09 – 🌎

– 🌎 10 – My Universe

– My Universe 11 – ⚪

– ⚪ 12– Coloratura

Como he dicho antes, el lanzamiento de un nuevo single perteneciente a este nuevo álbum, es inminente. Concretamente se trata del track número 12, el que tiene por nombre Coloratura. Y atención porque… saldrá este viernes. Sí, dentro de dos días.

Agradecimientos a los fans

Coldplay no olvida quién les ha hecho grandes, sus fans. Y en consecuencia, lo han agradecido por medio de sus redes, directamente a vosotros por medio de una original nota que podéis ver a continuación. Aunque antes os hemos transcrito unas frases.

En ella puedes leer: “Gracias por escuchar, o venir a los shows, o de cualquier manera que nos hayamos conocido a través de la música”.

Y aquí te dejamos el original mensaje, completo.

Mensaje de Coldplay a los fans

En cuanto al single punta de lanza del nuevo álbum, Higher Power, podemos decir que tuvo una gran acogida por el público. Con gran notoriedad, la actuación en el Día de la Independencia de los EEUU, el famoso 4 de julio, americano, de Macy’s; donde se programó la asistencia de 500 personas ya vacunadas. La expectación fue tal, que en ese evento se llegaron a concentrar 8.000 personas. La actuación más multitudinaria de la banda desde que empezó la crisis sanitaria.

Otra interpretación, en vivo, de Higher Power fue en mayo para la Big Weekend 2021 de la Radio 1 inglesa. Actuación que tuvo lugar en la abadía de Whitby en North Yorkshire (lugar de inspiración de Bram Stoker para la película Drácula).