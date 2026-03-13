Coldplay ceden sus fotos más íntimas de «A Film For The Future» para apoyar a Tiny Changes en una subasta solidaria que celebra la conexión con sus fans

Coldplay han vuelto a demostrar que su impacto va mucho más allá de los estadios. La banda ha donado una serie de fotografías oficiales de la exposición A Film For The Future a una iniciativa solidaria de Tiny Changes, la fundación creada en memoria del fallecido Scott Hutchison, líder de Frightened Rabbit, cuyo legado sigue impulsando proyectos de salud mental para jóvenes en Escocia. Las imágenes, capturadas por la fotógrafa Anna Lee durante la gira Music of the Spheres, muestran momentos de intimidad, energía y comunión entre el grupo y su público, y ahora pueden adquirirse en una subasta o a través de una rifa cuyos beneficios irán íntegramente a la organización.

La selección incluye tres impresiones de galería con certificado de autenticidad y seis copias adicionales disponibles mediante sorteo. Desde Tiny Changes, su directora ejecutiva Kara Olayinka ha destacado el valor de estas imágenes: “Estas fotografías son preciosas y capturan la alegría y la conexión entre Coldplay y fans de todo el mundo”. También ha subrayado la importancia de que una creadora como Anna Lee forme parte del proyecto: “En una industria donde las mujeres jóvenes siguen infrarrepresentadas, Anna es un modelo increíble”.

La relación entre Coldplay y Tiny Changes no es nueva. En 2021, la banda ya había realizado una edición única de “Champion of the World”, recaudando más de 11.000 libras para la fundación. El vínculo emocional es profundo: el tema interpola “Los Angeles, Be Kind”, una canción del proyecto Owl John de Hutchison, y desde entonces el grupo ha apoyado activamente las iniciativas destinadas a mejorar la salud mental juvenil. Esta nueva donación refuerza ese compromiso y permite que el arte vuelva a convertirse en una herramienta de apoyo, visibilidad y esperanza.

En un momento en el que la conversación sobre salud mental es más urgente que nunca, gestos como este recuerdan que la música puede ser un refugio, pero también un motor de cambio. Las fotografías de A Film For The Future no solo documentan una gira monumental: capturan la esencia de lo que Coldplay llevan años construyendo, una comunidad global unida por la emoción compartida. Y ahora, además, ayudan a financiar proyectos que pueden transformar vidas.

Coldplay, una carrera marcada por la ambición global y la búsqueda constante de conexión humana

Desde su debut con Parachutes en el año 2000, Coldplay han pasado de ser una joven banda británica de pop-rock melancólico a convertirse en uno de los grupos más influyentes y exitosos del siglo XXI. Con discos como A Rush of Blood to the Head, Viva la Vida or Death and All His Friends o Music of the Spheres, han explorado nuevas sonoridades, colaboraciones internacionales y espectáculos en directo que redefinen la experiencia de un concierto masivo. Su evolución ha ido acompañada de un compromiso social constante, desde iniciativas medioambientales hasta colaboraciones benéficas como la de Tiny Changes. A lo largo de más de dos décadas, han demostrado que la ambición artística y la empatía pueden convivir, construyendo un legado que trasciende lo musical y se adentra en lo emocional y lo comunitario.

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