Coldplay lanza una app para que sus fans acudan a los conciertos siguiendo rutas de viaje sostenibles ecológicamente

Coldplay ha lanzado una aplicación especialmente diseñada para acompañar su gira mundial Music Of The Spheres, con la que darán consejos a sus fans para planificar rutas de viaje sostenibles y bajas en carbono para todas las fechas de su gira.

La idea surgió al inicio de esta gira, que pretende ser lo más ecológica posible, en Costa Rica en marzo, y ahora coge aún más fuerza de cara a toda la parte estadounidense de la misma. Como ellos mismos explican, la idea «forma una parte clave del compromiso de la banda de hacer que su gira sea lo más sostenible y baja en carbono posible, ya que los viajes de los fans representan la mayor parte de las emisiones relacionadas con la gira»

Además, la app también albergará juegos temáticos de Coldplay y experiencias AR, contenido exclusivo detrás de los escenarios y una transmisión de audio en vivo de una próxima fecha de gira europea.

¿Conseguirá Coldplay su ecológico objetivo con esta app y otras bandas se unirán en este esfuerzo?

Sobre Coldplay

Tocada por la varita del éxito desde sus comienzos, la banda británica Coldplay define el sonido del rock de masas en el siglo XXI de una manera única. Lo mejor es que detrás de su popularidad late el espíritu de la experimentación. Desde Parachutes, el álbum debut del año 2000, la música de Coldplay ha llegado a nosotros envuelta en atmósferas detalladas, desafiando las convenciones del rock moderno sin perder peso emocional. De la mano de su vocalista, Chris Martin, canciones como “Clocks”, “Speed of Sound” y “Paradise” se han convertido en verdaderos himnos y su hábitat son los grandes escenarios de estadios y festivales. La banda ha cumplido su promesa visionaria en proyectos tan audaces como Viva la Vida or Death and All His Friends (2008) o la enérgica electrónica del posterior Mylo Xyloto (2011). Por su parte, Everyday Life (2019) y Music of the Spheres (2021) capturan un sonido vibrante y fiel, a través de todos los cambios, a un rock de alcance panorámico.

Fuente: Apple Music

Discografía de Coldplay

Parachutes (2000)

A Rush of Blood to the Head (2002)

X&Y (2005)

Viva la Vida or Death and All His Friends (2008)

Mylo Xyloto (2011)

Ghost Stories (2014)

A Head Full of Dreams (2015)

Everyday Life (2019)

Music of the Spheres (2021)

Descubre algunos de sus mayores éxitos

PRÓXIMOS CONCIERTOS DE COLDPLAY

