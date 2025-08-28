Coldplay planea hacer historia con 11 conciertos en el Metropolitano de Madrid en 2027

La banda británica Coldplay podría marcar un hito sin precedentes en España con 11 conciertos en el estadio Metropolitano de Madrid en 2027, según adelantó Juanma Castaño en El Partidazo de COPE. Esta hazaña superaría el récord que establecerá Bad Bunny en 2026 con 10 fechas en el mismo recinto, consolidando al Metropolitano como epicentro musical europeo. La información, aunque no confirmada oficialmente por Coldplay ni su promotora Live Nation, se basa en el éxito reciente de la banda, que agotó 10 noches en el estadio de Wembley en Londres durante su gira Music of the Spheres World Tour.

Coldplay, liderada por Chris Martin, no toca en Madrid desde 2012, cuando actuaron en el desaparecido Vicente Calderón. Su posible regreso en 2027, tras un descanso en 2026, promete ser histórico, con un impacto económico y cultural comparable al de otros grandes artistas como Ed Sheeran, AC/DC o Aitana, que han llenado el Metropolitano. Este estadio, con capacidad para 68.000 personas, espera superar los 3 millones de asistentes en 2025 y generar más de 250 millones de euros.

La expectación crece entre los fans, aunque las fechas exactas y la venta de entradas aún no se han anunciado. Este ambicioso plan refuerza la rivalidad con el Santiago Bernabéu, limitado por problemas de ruido, y posiciona a Madrid como capital europea de la música en directo. Coldplay, con su nuevo álbum Moon Music lanzado en octubre de 2024, sigue demostrando su capacidad para movilizar masas y romper récords.

Coldplay: un viaje de melodías emotivas y estadios llenos

Coldplay, la banda británica formada en 1996 por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, ha marcado dos décadas de pop-rock con un estilo que combina introspección y euforia. Desde sus inicios en Londres, cuando eran estudiantes universitarios, su debut Parachutes (2000) los catapultó con hits como Yellow y Trouble, ganando un Grammy por Mejor Álbum Alternativo. Su capacidad para evolucionar los llevó a explorar sonidos más coloridos y experimentales en discos como A Rush of Blood to the Head (2002), con joyas como Clocks, y Viva la Vida or Death and All His Friends (2008), cuyo tema homónimo se convirtió en un himno global. Cada álbum, desde X&Y (2005) hasta A Head Full of Dreams (2015), ha mostrado su versatilidad, mezclando baladas emotivas con producciones épicas que llenan estadios.

En los últimos años, Coldplay ha abrazado la sostenibilidad y la inclusión en su Music of the Spheres World Tour, que acompaña su álbum Music of the Spheres (2021), con colaboraciones como My Universe junto a BTS. Su décimo disco, Moon Music (2024), refuerza su compromiso con letras introspectivas y sonidos electrónicos, consolidándolos como una de las bandas más influyentes del siglo XXI. Con más de 100 millones de discos vendidos, múltiples Grammys y giras que baten récords, como las 10 noches en Wembley en 2025, Coldplay sigue siendo un fenómeno cultural que conecta generaciones con su música vibrante y emotiva.