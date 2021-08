Coldplay publica álbum: “LeftRightLeftRightLeft (Live)”

La banda de rock británica Coldplay ha publicado un álbum con las canciones en directo que tocaron durante la gira Viva La Vida.

El disco recoge la gira que la banda ofreció entre los años 2008 y 2009. Por supuesto, los directos en el concierto de Madrid no podía faltar en este magnífico disco. Canciones como 42, Clocks, Strawberry Swing o Death and All His Friends se grabaron en la ciudad española. También hay directos en ciudades como Sydney o París.

LeftRightLeftRightLeft (Live) contiene un total de 9 canciones, que en conjunto nos regalan casi 40 minutos de pura emoción que nos traerá grandes recuerdos de la gira. Tanto si pudiste asistir a alguno de los conciertos del tour como si no tuviste la oportunidad, no podrás dejar de escuchar en replay el álbum completo, te sentirás dentro de un concierto del grupo.

Han compartido esta maravillosa noticia con sus fans a través de su cuenta de instagram donde la banda nos cuenta que se trata de un disco que hasta el momento no estaba en las plataformas digitales.

Como ya os contábamos el mes pasado el grupo de Londres formado por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman, y Will Champion, tendrá nuevo álbum Music Of The Spheres que tiene previsto su lanzamiento el 15 de octubre de este año. ¡Apuntad la fecha!

Ya podéis disfrutar de LeftRightLeftRightLeft (Live) aquí: