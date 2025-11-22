Coldplay se adentra en la crisis de refugiados con un corto íntimo y musical

Coldplay ha vuelto a demostrar que su música no solo busca llenar estadios, sino también abrir debates necesarias. La banda británica acaba de estrenar In-Between, un cortometraje de 12 minutos dirigido por Renee Maria Osubu y acompañado por canciones de su último álbum Moon Music. La pieza, realizada en colaboración con la ONG Choose Love, se centra en la historia de Omar, un joven etíope que intenta rehacer su vida en Malta mientras enfrenta las tensiones emocionales y sociales de la migración.

El proyecto destaca por su reparto compuesto principalmente por inmigrantes y refugiados, y contó con el apoyo de organizaciones como SPARK 15 y RAAH. Además, los beneficios se destinarán a Choose Love, reforzando el compromiso de la banda con causas humanitarias. En el corto suenan temas como Alien Hits / Alien Radio, que aportan un trasfondo sonoro cargado de melancolía y esperanza.

Este paso no es aislado en la trayectoria de Chris Martin y compañía. El vocalista ha defendido en varias ocasiones la importancia de la empatía y la igualdad, aunque sus declaraciones han generado reacciones encontradas. En septiembre, por ejemplo, pidió al público que enviara amor a la familia del activista Charlie Kirk tras su asesinato, gesto que provocó críticas en redes. Aun así, Coldplay mantiene firme su discurso: la música como puente hacia la unión y la solidaridad.

El estreno de In-Between llega justo después de que la banda cerrara su mastodóntica gira Music Of The Spheres, que se convirtió en la segunda más taquillera de la historia al superar los mil millones de dólares de recaudación. Y aunque parecía un cierre de ciclo, Martin ya adelantó que quedan “138 conciertos más” y que en 2027 habrá nuevas fechas. Mientras tanto, el grupo prepara un concierto benéfico íntimo en Londres el próximo 3 de diciembre, junto a Jonny Buckland, para recaudar fondos destinados a Crisis y War Child.

De Parachutes a Moon Music: la evolución de Coldplay

La historia de Coldplay es la de una banda que supo transformar la melancolía en himnos globales. Formados en Londres en 1996 por Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion, debutaron en 2000 con Parachutes, un álbum que incluía Yellow, tema que los catapultó al estrellato internacional. Su segundo trabajo, A Rush of Blood to the Head (2002), consolidó su reputación con clásicos como Clocks y The Scientist. La mezcla de sensibilidad lírica y arreglos grandilocuentes les permitió convertirse en una de las bandas más influyentes de la década.

En 2005 lanzaron X&Y, seguido por Viva La Vida or Death and All His Friends (2008), producido por Brian Eno, que marcó un giro hacia un sonido más experimental y barroco. El single Viva La Vida se convirtió en un fenómeno global y les otorgó un Grammy. La década siguiente estuvo marcada por discos como Mylo Xyloto (2011), con un enfoque más pop y electrónico, y Ghost Stories (2014), un trabajo introspectivo tras la ruptura de Martin con Gwyneth Paltrow.

La banda recuperó la épica con A Head Full of Dreams (2015) y se reinventó con Everyday Life (2019), un álbum doble que exploraba temas sociales y políticos. En 2021 llegó Music of the Spheres, con colaboraciones de artistas como BTS en My Universe, reafirmando su capacidad de conectar con nuevas generaciones. Finalmente, en 2024 publicaron Moon Music, un disco que combina su faceta más ambiental con mensajes de esperanza, y que ahora sirve de banda sonora para In-Between.

