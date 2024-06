Coldplay: Un nuevo amanecer Musical con «First Time»

La icónica banda británica Coldplay ha vuelto a atraer la atención del mundo con el teaser de su nuevo sencillo First Time. Tras dos años de silencio desde su álbum Music Of The Spheres, este adelanto marca el inicio de una nueva era para el grupo, que se prepara (supuestamente) para despedirse de los estudios de grabación en 2025.

El teaser de First Time muestra al vocalista Chris Martin frente al parque de atracciones Pacific Park en Santa Mónica, California, con una noria iluminada de fondo. A pesar de la velocidad del video, Martin parece cantar la letra en tiempo real, ofreciendo un mensaje de amor y conexión: “Me siento como si me estuviera enamorando / Me lanzas un salvavidas / Oh, ahora por primera vez / Sé que no estamos solos”.

La banda ha insinuado que su próximo álbum podría titularse Moon Music. Además, Coldplay se prepara para hacer historia en el Glastonbury Festival este mes, convirtiéndose en el primer acto en encabezar el escenario Pyramid cinco veces.

En cuanto a su compromiso ambiental, Coldplay ha informado que su gira Music Of The Spheres ha generado un 59% menos de emisiones de CO2 en comparación con su gira anterior, superando su objetivo del 50%. También han logrado plantar 7 millones de árboles globalmente gracias al éxito de sus conciertos.