Colectivo Da Silva nos presenta su “After” como adelanto de su segundo disco

After es el primer single de Casa Vargas, el segundo álbum de Colectivo Da Silva que se publicará en octubre. Estamos ante una canción de domingo, una canción de resaca emocional, del después. El colectivo articula su soniquete más disco, cargado de percusiones latinas y una línea de bajo excesivamente groovy para describir una sensación nostálgica de apego. El deseo de volver a un lugar de pertenencia especial.

El after entendido desde el después, desde el ¿ahora qué? Una sensación que no se queda solo en la ficción sino que se extrapola al propio grupo, que empieza ahora una nueva etapa. After como la puerta a lo que está por venir desde lo vivido y lo aprendido. Al después de las vacaciones. Una puerta hacia una nueva forma de entenderse y expresarse.