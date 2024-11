Colin Petersen, primer baterista de los Bee Gees, fallece a los 78 años

La comunidad musical está de luto tras la triste noticia del fallecimiento de Colin Petersen, el primer baterista de los Bee Gees, a los 78 años. El anuncio se hizo a través de una publicación en Facebook por su banda Best of The Bee Gees el lunes 18 de noviembre, aunque no se ha revelado la causa de su muerte.

La declaración de la banda decía: «Es con un corazón triste que anunciamos el fallecimiento de nuestro querido amigo Colin ‘Smiley’ Petersen. Enriqueció nuestras vidas y unió a nuestro grupo con amor, cuidado y respeto. No estamos seguros de cómo podremos continuar sin su brillante sonrisa y profunda amistad. Te amamos, Col. Descansa en paz».

Colin Petersen se unió a los Bee Gees en 1966, después de que los hermanos Barry, Robin y Maurice Gibb se trasladaran de Australia a Londres. Su primera contribución fue en el álbum de 1966 Spicks and Specks. Durante su etapa con la banda, tocó en álbumes lanzados bajo los sellos Polydor/Atco y su batería se puede escuchar en éxitos como To Love Somebody y Holiday.

El último álbum de Petersen con los Bee Gees fue Cucumber Castle en 1970, después del cual dejó el grupo debido a desacuerdos con el manager Robert Stigwood. Posteriormente, formó la banda Humpy Bong con el cantautor Jonathan Kelly y Tim Staffell, aunque la banda se disolvió poco después. En 1969, él y su esposa Joanne Newfield fundaron una compañía de gestión. La pareja tiene dos hijos, Jaime y Ben.

Antes de unirse a los Bee Gees, Petersen ya había experimentado la fama como actor infantil en la película australiana de 1956 Smiley. Más de 50 años después de dejar los Bee Gees, se unió a Best of The Bee Gees y comenzó a hacer giras por Australia interpretando algunos de los éxitos más icónicos del grupo. En 2021, comentó a ABC Australia: «Realmente fui parte de la creación de algo que la gente guarda en su corazón».

Sue Camilleri, publicista de la banda tributo, describió a Petersen como «muy especial y querido». Añadió: «Sus conocimientos y profesionalismo fueron apreciados tanto en el escenario como fuera de él. Era único y le encantaba compartir la carretera y el escenario con nosotros».

Descansa en paz, Colin ‘Smiley’ Petersen.