Colleen Green se siente sola en “I Wanna Be A Dog”

Aunque Colleen Green se siente sola en su nuevo single I Wanna Be A Dog, hoy nos anuncia, junto al nuevo single, que nos tiene preparado un nuevo álbum. También acompaña este nuevo sencillo con un videclip.

Este nuevo larga duración de la californiana se llama Cool (al final del artículo os dejo la tracklist) y saldrá a la venta el 10 de septiembre de este mismo año, de la mano del sello Hardly Art. El mismo sello que sacó, hace ya seis años, su LP, I Want To Grow Up (Hardly Art, 2015).

Desde entonces solo ha sacado, hablando de canciones propias, el EP homónimo Colleen Green; también ha reimaginado el álbum Dude Ranch, de la banda estadounidense Blink-182.

Y ahora nos presenta su última creación junto a un clip donde la cantante de L.A, Colleen Green, se siente sola cantando en I Wanna Be A Dog. El video no puede se más explícito con la letra de la canción, y a continuación os dejo un fragmento de la letra, en español, para que lo podáis comparar.

“Nunca conocí a ningún hombre al que pudiera llamar mi mejor amigo / Todo el día he estado sola esperando que algún conocido viniera a mi casa / Tiene que haber mejor manera de relacionarme / Solo estoy tratando de que me entiendan / Y todo lo que realmente quiero es que alguien me diga que estoy bien“.

A continuación puedes ver y escuchar el nuevo single animado de Colleen Green, I Wanna Be A Dog. Y debajo del video te dejo la tracklist de su próximo álbum, Cool.

Tracklist de Cool