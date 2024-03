Pythies lanza «Eclipse» y el deseo de dar un nuevo poder a la mujer

Pythies no se cortan. Este trío de chicas parisinas acaba de publicar Eclipse, un sencillo que te quiebra el esqueleto. Es una mezcla de rock, grunge y punk que te sumergen en el seno de la cultura esotérica y feminista underground. Su primer EP Always Too Much salió en mayo de 2023. Eclipse se inspira en el obscurecimiento lunar que aconteció el 28 de octubre del pasado año. La canción fusiona la energía del riot grrl de los 90 y la astrología. Sus rápidos BPM y sus pegadizos estribillos demuestran que Pythies sabe cómo hechizarte y sacudirte.

La banda fue creada por Lise.L. (ex Romance) a finales de 2022, con el fin de poner en escena su proyecto musical liderado solo por mujeres. La formación cuenta además con la guitarrista Thérèse La Garce (ex Lush Rush, The Glendas) y a la baterista Anna B. Void (ex Toxxic Queen, Foune Curry). Las tres recogen el legado del movimiento grunge y punk de Seattle y Chicago (años 90) y de los grupos femeninos y feministas como L7, 7 Year Bitch, Babes In Toyland, Hole, PJ Harvey, todo ello mezclado con su pasión por la encantamiento y la brujería. El resultado es una alianza sónica enérgica, hipnótica y feroz. Lise es quien escribe y compone todas las canciones, pero las tres saben mezclar contundencia sónica, sensualidad, melodías potentes y descontrol. Sin duda, tres inquietas tigresas que te harán levantar de la butaca.

Recordemos que la palabra pitia o pitonisa procede de la serpiente Pitón, el reptil mítico que habitó en el monte Parnaso donde se ubicaba el templo a Apolo. La pitia o pitonisa de Delfos era el nombre que recibían las sacerdotisas consagradas al dios Apolo en el antiguo templo de Delfos, famoso por sus oráculos. Estas mujeres pasaban sus días inmersas en el culto a esta divinidad y eran elegidas por una serie de cualidades especiales, destacando su capacidad para entrar en trance.

La primera cita de Pythies será en Londres en Omeara, el 26 de abril de 2024. Actuarán como teloneros de The Velvet Hands. A qué esperas… Dale al play…

Más información en: linktr.ee/pythiesband