Conflicto legal por el legado de los Ramones: La batalla continúa

El legado de The Ramones sigue siendo motivo de disputa entre los herederos de los miembros fallecidos de la banda. Mickey Leigh, hermano de Joey Ramone, ha presentado una nueva demanda contra Linda Cummings-Ramone, viuda de Johnny Ramone, acusándola de explotar el legado de la banda para su beneficio personal. Leigh alega que Cummings-Ramone, a quien describe como una ex “groupie” con un deseo insaciable de atención, ha intentado capitalizar el nombre y la reputación de The Ramones.

Según la demanda, Cummings-Ramone se presenta falsamente como la heredera del legado de la banda y ha adoptado el nombre “Linda Ramone” solo después de la muerte de su esposo.

La demanda también menciona que Cummings-Ramone ha excedido los límites legales previamente establecidos sobre el uso del nombre Ramone en su persona pública. Este conflicto no es nuevo; en enero pasado, Cummings-Ramone presentó una demanda contra una adaptación de Netflix del libro I Slept With Joey Ramone de Leigh, argumentando que sería una versión unilateral de la historia de la banda. La disputa entre los herederos de The Ramones parece estar lejos de resolverse, con ambas partes luchando por el control y la representación del legado de la icónica banda de punk.