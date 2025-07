Conoce a King Ultramega, el supergrupo que rinde homenaje a Chris Cornell con una brutal versión de «Rusty Cage»

Un grupo de pesos pesados del rock, incluyendo miembros de Soundgarden, Alice In Chains, Mastodon y más, se han unido para formar King Ultramega, un colectivo que honra al legendario Chris Cornell. Su primer lanzamiento, publicado el 18 de julio de 2025, es una épica versión de Rusty Cage, el temazo de Soundgarden de su álbum Badmotorfinger (1991).

Esta versión, con William DuVall (Alice In Chains) en la voz, Bill Kelliher (Mastodon) en la guitarra, Charlie Benante (Anthrax/Pantera) en la batería y Mark Menghi (Metal Allegiance) en el bajo, es un cañonazo que respeta el original pero con un toque fresco. Mezclada por Josh Wilbur y con un video nuevo, ya está en Spotify, Apple Music y demás plataformas.

El proyecto, que arrancó como una idea durante la pandemia en 2020, no es solo un guiño al talento de Cornell, sino que también recauda fondos para MusiCares, ayudando a músicos con problemas de salud mental y adicciones. Menghi, el cerebro detrás de esto, dijo: “No fue un momento específico, fue una serie de eventos lo que nos llevó a formar King Ultramega para homenajear a la voz de una generación”. Y ojo, que Kim Thayil de Soundgarden se suma en futuros temas, junto a cracks como Joe Satriani y Alissa White-Gluz. ¡Esto promete más versiones de Soundgarden, Audioslave y la carrera solista de Cornell!

Chris Cornell: La voz inmortal del grunge

Chris Cornell, nacido en Seattle en 1964, fue una de las voces más icónicas del rock. Fundó Soundgarden en 1984 con Kim Thayil, Ben Shepherd y Matt Cameron, liderando el movimiento grunge con álbumes como Louder Than Love (1989) y Badmotorfinger (1991). Su obra maestra, Superunknown (1994), con hits como Black Hole Sun, llegó al número 1 en el Billboard 200 y vendió más de 5 millones de copias. Tras la disolución de Soundgarden en 1997, Cornell formó Audioslave con miembros de Rage Against the Machine, lanzando tres álbumes, incluyendo el exitoso Out of Exile (2005). Su carrera solista, con discos como Euphoria Morning (1999) y Carry On (2007), mostró su versatilidad, y su proyecto Temple of the Dog (1991) es un clásico del grunge.

Cornell, con más de 15 millones de discos vendidos, también compuso para películas (Casino Royale, 2006) y ganó un Grammy por You Know My Name. Tras su trágica muerte en 2017, su legado sigue vivo, con Soundgarden siendo inducido al Rock and Roll Hall of Fame en 2025. Proyectos como King Ultramega, con su versión de Rusty Cage, y las actuaciones esporádicas de Soundgarden con vocalistas como Brandi Carlile, demuestran que la música de Cornell sigue resonando.

Comparte tus opiniones en CrazyMinds, nuestras redes sociales (Instagram, Twitter o Bluesky) o nuestro canal oficial de Whatsapp.