El grupo barcelonés Conttra presenta el segundo single que adelanta su nuevo álbum Bobo Club. En esta ocasión cuentan con la colaboración de uno de los grandes grupos del indie español, Sidonie. El LP se publicará en marzo, con el sello Peculiar Records.

Con el primer sencillo, Mi Festival, un tema de estribillo potente y pegadizo, quedó claro el cambio de estilo de Conttra para el nuevo proyecto. Ahora se alejan de las influencias rockeras de su primer disco para adentrarse en el electropop. De cine viene con un videoclip realizado por Ambiwo (Alba Ricart & Iris Valles) en el que muestran su peculiar “garito figurado”, Bobo Club.

Sidonie, que no dicen que no a un baile, se contagian de la libertad, desinhibición y ritmo que esconde este lugar. No vacilaron cuando Conttra les propuso colaborar con De cine al coincidir en los estudios Blind Records. Las dos bandas encajaron a la perfección: “El sitar de Jess, las percusiones de Axel, la voz de Marc y los coros le dan al tema ese toque tan Sidonie que queríamos”. En una sola tarde terminaron la canción, y los grupos encontraron esa afinidad que hace el trabajo mucho más fácil. “Creemos que tenemos una manera de ver la música bastante parecida, en que el gamberrismo y el pasárnoslo bien haciendo música es básico”.