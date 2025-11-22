Converge regresan con fuerza: un nuevo capítulo con «Love Is Not Enough»

Los iconos del metalcore de Boston, Converge, acaban de anunciar su primer álbum no colaborativo en casi nueve años: Love Is Not Enough. El disco verá la luz el próximo 13 de febrero a través de Deathwish Inc. y Epitaph Records. Este trabajo marca el regreso del cuarteto formado por Jacob Bannon (voz), Kurt Ballou (guitarra y producción), Nate Newton (bajo) y Ben Koller (batería), quienes no publicaban un álbum en solitario desde The Dusk in Us (2017). Entre medias, la banda sorprendió con el proyecto colaborativo Bloodmoon: I junto a Chelsea Wolfe y Stephen Brodsky en 2021.

El nuevo disco, el undécimo de su carrera, promete ser una experiencia intensa. Según Bannon, Love Is Not Enough «hace algo que ningún otro disco de Converge hace: sigue aumentando su intensidad». El tema homónimo, ya disponible con videoclip, explora cómo mantener la empatía y la compasión en un mundo cada vez más complejo. Grabado y producido por Ballou en God City (Salem, Massachusetts), el álbum incluye diez cortes que van desde Bad Faith hasta We Were Never the Same, pasando por títulos como Distract and Divide, Beyond Repair o Gilded Cage.

Medios como NME han destacado que este lanzamiento llega en el 35º aniversario de la banda, consolidando su papel como pioneros en la intersección entre punk, hardcore y metal. ¿Qué nos deparará este nuevo trabajo?

De Jane Doe a Bloodmoon: la trayectoria imparable de Converge

Hablar de Converge es hablar de una de las bandas más influyentes del hardcore y el metal extremo de las últimas tres décadas. Formados en Massachusetts en 1990, el grupo comenzó a ganar notoriedad con discos como Petitioning the Empty Sky (1996) y When Forever Comes Crashing (1998), pero fue con Jane Doe (2001) cuando alcanzaron un estatus de culto. Ese álbum, considerado por muchos como un punto de inflexión en el metalcore, combinó brutalidad sonora con una carga emocional devastadora, y su portada diseñada por Jacob Bannon se convirtió en un icono del género.

A lo largo de los años, Converge han mantenido una ética de trabajo férrea y una capacidad de reinvención constante. Discos como You Fail Me (2004), No Heroes (2006) y Axe to Fall (2009) ampliaron su paleta sonora, mientras que All We Love We Leave Behind (2012) mostró una madurez compositiva sin perder la agresividad característica. En 2017, The Dusk in Us reafirmó su relevancia con un sonido más expansivo y atmosférico. Posteriormente, el proyecto colaborativo Bloodmoon: I (2021) junto a Chelsea Wolfe y Stephen Brodsky demostró su apertura a nuevas texturas y sensibilidades.

Más allá de los discos, la influencia de Converge se extiende a generaciones enteras de músicos que han encontrado en su propuesta un modelo de honestidad artística y resistencia. Su capacidad para mantenerse relevantes durante 35 años, adaptándose a los cambios de la industria y explorando colaboraciones sin perder identidad, los sitúa como una de las bandas más importantes del metal contemporáneo. Ahora, con Love Is Not Enough, el cuarteto regresa a su núcleo original, reafirmando que tras todo este tiempo, siguen siendo una fuerza creativa inagotable.