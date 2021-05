Corizonas estrena “Lo Intenté”, tercer adelanto de su próximo disco

Después de Nubes Negras y Todo mal, dos arrebatadoras muestras del rock más electrizante, Corizonas nos sorprenden ahora mostrando en Lo Intenté (tercer adelanto de Corizonas III), su vertiente mas “americana”.



Lo Intenté es una maravillosa canción de esas mágicas y atemporales que ya no se hacen. Un preciosa melodía que discurre como un torrente de primavera entre coros infecciosos y sublimes guitarras que evocan el espíritu de la mejor y mas atemporal “americana”, sello de marca innegable de esta singular superbanda: Corizonas.



Según explica el propio Javier Vielba, esta canción supuso una apuesta personal: “hacer una gran canción de pop basándome en influencias de artistas que siempre han estado en mi santoral. Grupos del Laurel Canyon, América, etc. He intentado que reinase la melodía y, por ejemplo, el primer Neil Young me influyó mucho a lo hora de cómo afrontar la guitarra, darle ese aire con mucha dinámica, con cadencias y, luego, gracias a la increíble tarea de la banda, hemos llegado a eso: una canción que se apoya fundamentalmente en la melodía y en los arreglos a nivel de dinámicas y de ritmos, con un excepcional nivel en las guitarras a cargo de Rubén y David y un gran trabajo de voces que, para mi, era crucial en este tema. Ante todo, Lo intenté, es un reto melódico y vocal.



Aparte de un doble desafío: un estribillo sin palabras para destacar la importancia de la melodía y conectar con cualquiera solo a través del lenguaje universal que es la música. Y hacer una canción que le flipase a nuestro manager. Y creo que lo conseguimos”, añade.



Lo Intenté es otro himno de rock atemporal. Reflexiones sobre sentimientos universales que pueden tocar la fibra de cualquiera, entre un arcoíris de guitarras iluminadas para oídos selectos.

Escúchalo a continuación: