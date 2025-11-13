Corizonas se atreven con C. Tangana y anuncian regreso discográfico para 2026

El supergrupo Corizonas, nacido en 2011 de la unión entre Arizona Baby y Los Coronas, vuelve a la primera línea con una jugada inesperada: versionar Tú me dejaste de querer, el himno de C. Tangana junto a El Niño de Elche. La banda ha decidido “corizonear” el tema, llevándolo a su terreno con un enfoque de rumba-rock-yeyé que mezcla ecos de Los Brincos, Triana y hasta de Los Planetas, todo ello con la voz de Javier Vielba como protagonista. Este lanzamiento será el primer adelanto de su quinto álbum de estudio, previsto para 2026, y supone un regreso con ambición y descaro.

La elección de Tú me dejaste de querer no es casual: se trata de uno de los mayores éxitos recientes de la música española, un tema que rompió fronteras y consolidó a C. Tangana como figura clave del pop contemporáneo. Al apropiarse de esta canción, Corizonas buscan ocupar un espacio que ellos mismos definen como “rock ibérico 5 jotas”, un terreno donde la tradición se mezcla con la modernidad y la transgresión. La banda no se limita a reproducir el original, sino que lo transforma en un ejercicio de estilo que reivindica su capacidad de reinventarse y sorprender.

Corizonas: una historia de unión, riesgo y evolución

La trayectoria de Corizonas es la de un experimento que se convirtió en proyecto sólido. Todo comenzó en 2011, cuando Arizona Baby, con su folk-rock de raíces americanas, y Los Coronas, referentes del surf-rock instrumental en España, decidieron unir fuerzas. El resultado fue un supergrupo que pronto llamó la atención por su capacidad de fusionar estilos aparentemente dispares. Su primer gran hito fue el álbum The News Today (2011), donde demostraron que podían crear un sonido propio a partir de esa mezcla improbable. El disco recibió elogios por su frescura y por la manera en que lograba conectar con públicos distintos, desde los amantes del rock clásico hasta quienes buscaban nuevas propuestas en la escena indie.

Tras ese debut, Corizonas siguieron explorando su identidad con trabajos como Nueva dimensión vital (2016), un álbum que consolidó su apuesta por el castellano y por un sonido más cercano al rock ibérico. En él se percibía una clara voluntad de conectar con la tradición musical española, sin perder la energía y la actitud que los caracterizaba. Más tarde llegaría Corizonas III (2021), donde la banda profundizó en su estilo híbrido y demostró que su propuesta seguía evolucionando. Cada disco ha sido un paso más en la construcción de un universo propio, donde las guitarras surf se encuentran con el folk y el rock psicodélico se mezcla con la canción popular.

La discografía de Corizonas refleja una constante búsqueda de identidad y un deseo de no repetirse. Su regreso en 2026 con un nuevo álbum promete ser otro capítulo en esa historia de riesgo y evolución. Versionar Tú me dejaste de querer es una declaración de intenciones: no se conforman con mirar atrás, sino que quieren dialogar con el presente y demostrar que su propuesta sigue siendo relevante como espacio de encuentro y experimentación.

