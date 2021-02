Cosmen vuelve con una canción llena de fenómenos intensos y de oscura procedencia, un tema dedicado a El Baúl del Monje, tienda de antigüedades que estaba ubicada en el centro de Madrid. En 1999 los parapsicólogos registraron en esta tienda sucesos de estilo “poltergeist“, es decir apariciones, ruidos inexplicables, movimiento de objetos inanimados y todo ese tipo de cosas que salen en las películas de terror.

“Casualmente di con la existencia de esta historia, ‘basada en sucesos irreales’ buscando en Internet cómo llegar a la tienda de antigüedades de una amiga. Existe una conexión intuitiva entre el mundo de los sueños y el de los sucesos paranormales y quise hacer una canción que hablase de estos sucesos como de una forma onírica, como si fuese una especie de sueño“, nos cuenta Javi, líder de Cosmen.

El Baúl del Monje es el quinto tema de Cosmen, el nuevo proyecto de Javi, principal compositor y cantante de Cosmen Adelaida, que ha decidido enfrentarse en solitario a sus siguientes pasos como artista.

Producido por Javi y masterizado por Guille Mostaza en Alamo Shock, en esta quinta canción Cosmen evoca mundos desconocidos y lejanos, en la tradición neorromántica de The Stranglers o Echo and The Bunnymen, utilizando los sintetizadores de forma misteriosa y minimalista, como lo podría hacer Molly Nilsson.

Escúchalo a continuación:

Cosmen – La Canción Perfecta