Counting Crows han vuelto con su nuevo EP “Butter Miracle Suite One”

Después de casi siete años, la banda de rock Counting Crows lanzan hoy su nuevo EP Butter Miracle Suite One a través de BMG. Producida por Brian Deck, la suite de cuatro pistas y diecinueve minutos ya está disponible en todo el mundo.

Adam Duritz escribió Butter Miracle Suite One mientras vivía solo en la granja de un amigo en la Inglaterra rural durante el verano de 2019. Después de una pausa de cinco años en la composición de canciones y finalmente sintiéndose inspirado por su entorno y los frecuentes períodos de aislamiento, Duritz escribió la primera canción del disco, The Tall Grass. La letra, que remite a su estado de ánimo de por entonces, es simple, casi como un lamento al principio, pero se abre con un cambio sutil de secuencias de acordes y melodías florecientes. Mientras escribía el final de The Tall Grass, Adam descubrió que la pista fluía sin esfuerzo hacia otra canción, Elevator Boots, el primer sencillo de la banda para esta nueva etapa y que ya fue estrenado hace unas semanas.

“Mientras escribía el final de “The Tall Grass”, toqué lo últimos acordes de un lado a otro durante un rato, simplemente disfrutando de la forma en que la canción terminaba con ese ‘I don’t know why’. Por capricho, cambié estos acordes y me encontré cantando una melodía diferente. Las palabras me vinieron directamente a la cabeza: “Bobby was a kid from ’round the town/ Kicks pumped up and head held down”. Me di cuenta de inmediato de que este era el comienzo de una canción diferente, pero no pude evitar pensar en lo genial que era que fluyera directamente de The Tall Grass”. Fue entonces cuando se me ocurrió que podía escribir una serie de canciones diferentes en las que cada una encajase a la perfección a partir de la anterior y fluyeran juntas como una canción larga. Una suite. Una vez que tuve la idea, fue todo lo que quise hacer.

Me quemé mucho con el negocio de la música y me deprimí sobre lo que significa estar en él. Volví a sentirme así después de unos años girando con ‘Somewhere Under Wonderland’. No hay una razón específica real: simplemente el negocio de la música es bastante feo a veces y me desilusiona. Es algo que viene y va. Pensé mucho en esto cuando comencé a escribir esta suite porque, por mucho que odie el negocio, todavía amo la música y quería escribir sobre eso desde diferentes perspectivas, específicamente en ‘Elevator Boots’ y ‘Bobby y The Rat-Kings’.

Elevator Boots es la historia de un chico de una banda cuya existencia se mueve entre diferentes pueblos y diferentes amantes. Trata de lo que mucho que significa para él llevar este estilo de vida, incluso cuando algunas partes no son realmente buenas. La música me llegó muy rápido y luego me limité a vagar por la granja cantándola para mí mismo y tomando notas con mi teléfono. Una vez que tuve la música, el resto salió en poco tiempo“, confiesa Duritz.

Letras que cambian melodías y melodías que, a su vez, cambian la música, Butter Miracle Suite One se escribió estilísticamente para que cada canción fluyera sin problemas desde la pista anterior, creando una única canción magistralmente escrita. Elevator Boots da paso a Angel of 14th Street, un retrato mítico de la ciudad de Nueva York cuyo choque climático actúa como primer acorde para la introducción de la canción final, Bobby and the Rat Kings. Esta ultima se constituye como una pista profundamente personal para completar la suite, y rinde homenaje a la adolescencia de Duritz en San Francisco, al encanto de lo que ocurre en medio de la noche y a la misteriosa magia de la música.

Coincidiendo con el lanzamiento del EP, Counting Crows también anuncian hoy su regreso a la carretera con la gira Butter Miracle, que comenzará en agosto de 2021. Las fechas y ciudades de la gira están disponibles en CountingCrows.com, y próximamente se publicarán más información y las entradas.

Counting Crows han encantado a los oyentes de todo el mundo durante más de dos décadas con su versión intensamente conmovedora e intrincada del rock & roll atemporal. Estallando en la escena musical en 1993 con su álbum multiplatino August and Everything After, la banda ha lanzado siete álbumes de estudio, vendiendo más de 20 millones de discos en todo el mundo, y es venerada como una de las más famosas del mundo.

Escucha su nuevo EP al completo aquí: