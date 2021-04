Counting Crows rompe su silencio tras siete años

Los veteranos Counting Crows han anunciado la publicación de nuevo material original tras siete años de silencio. Butter Miracle, Suite One será el primer disco de la banda en todo este lapso y será el octavo de estudio. El trabajo saldrá a la luz el próximo 21 de mayo, compuesto por cuatro canciones y una duración total de ocho minutos.

Resulta que, tras cinco años de parón en su dinámica de compositor, Adam Duritz, líder de la formación, experimentó un acceso de creatividad en 2019. Mientras se quedaba con su novia en una apartada granja de Reino Unido, se rapó la cabeza (con sus características rastas) y también su barba. “Simplemente quería verme a mí mismo“, confiesa Duritz para Rolling Stone. Al poco tiempo alquiló un piano y retomó la composición.

Según cuenta la formación, los ocho minutos de duración de Butter Miracle, Suite One están pensados para ser escuchados sin interrupción. “Se me ocurrió que podía escribir una serie de canciones diferentes en las que cada una encajase a la perfección a partir de la anterior y fluyeran juntas como una canción larga. Una suite. Una vez que tuve la idea, fue todo lo que quise hacer“, explica Duritz.

La estructura del disco, por tanto, surge de un acceso creativo de Duritz y fluye libremente hasta componer el producto terminado. La primera canción que escribió fue Tall Grass, que habla sobre una experiencia real cazando conejos en esa granja británica. Le sigue Elevator Boots, el sencillo con el que Counting Crows han decidido romper su silencio y presentar su nuevo trabajo. Duritz explica que la canción versa sobre el “chico de una banda cuya existencia se mueve entre diferentes pueblos y amantes”.

Este segundo corte se funde en Angel of 14th Street, una canción sobre su mudanza de Los Ángeles a Nueva York. El trabajo termina con Bobby and the Rat-Kings, que acompaña a Elevator Boots en su enaltecimiento al rock and roll. Así termina el primer álbum en siete años de la banda. Duritz confirma para Rolling Stone que está escribiendo actualmente “otra suite” para complementar esta primera mitad.

El frontman de Counting Crows reconoce que este largo silencio se debe a su cansancio con el negocio de la música. Asegura que se siente “quemado” y que es “algo que viene y va“. Butter Miracle, Suite One se sucede a Somewhere Under Wonderland (2014), el último álbum de estudio de la banda hasta la fecha. Duritz asevera que este nuevo trabajo le ha servido para reconciliarse de nuevo con el sector musical.

Butter Miracle, Suite one estará formado por el siguiente listado de canciones: