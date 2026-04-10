Courteeners celebran 20 años con «God Bless The Band» y un 2026 repleto de himnos y arenas

Dos décadas después de aquel primer concierto que los lanzó a la escena de Manchester, Courteeners vuelven a poner el contador a cero con God Bless The Band, su primer recopilatorio oficial y una mirada amplia —y sorprendentemente emotiva— a una carrera que ha crecido a base de constancia, guitarras y una conexión con el público que pocos grupos británicos pueden igualar. El anuncio llega acompañado de un nuevo single, “The Luckiest Man Alive”, una pieza luminosa y directa producida por Liam Fray junto al legendario James Skelly, y que funciona como declaración de intenciones para esta nueva etapa.

El álbum, que verá la luz el 28 de agosto a través de Ignition Music, repasa desde el debut St Jude hasta el reciente Pink Cactus Café, incluyendo además dos temas inéditos: “Plus One Forever” y el propio “The Luckiest Man Alive”. Según Fray, “en octubre se cumplen 20 años desde nuestro primer concierto, así que con un par de canciones nuevas recién salidas del estudio, el momento parecía perfecto para un recopilatorio”. Y añade, en un mensaje que resume bien la relación del grupo con su base de fans: “si significamos la mitad de lo que ellos han significado para nosotros, no lo hemos hecho tan mal”.

Para celebrarlo, la banda ofrecerá este fin de semana un concierto íntimo en el mítico Night & Day de Manchester antes de embarcarse en una gira de grandes recintos por Reino Unido en noviembre. Además, donarán £1 + IVA por cada entrada al recién creado LIVE Trust, una iniciativa destinada a apoyar salas y artistas emergentes. Un gesto coherente con la historia de un grupo que siempre ha reivindicado sus raíces y la importancia de la escena local.

La edición física de God Bless The Band llegará en doble vinilo negro, vinilo transparente exclusivo y CD, mientras que las versiones deluxe —con 11 canciones adicionales— estarán disponibles únicamente en la tienda oficial de la banda. Entre los cortes extra destacan “Sweet Surrender”, “Smiths Disco” o la versión en directo de “20th Century Boy / Cigarettes & Alcohol” grabada para la BBC en Glastonbury.

Con este lanzamiento y una gira que promete ser una celebración colectiva, Courteeners demuestran que siguen siendo una de las bandas más queridas del indie británico contemporáneo, capaces de llenar recintos sin perder el pulso emocional que los hizo grandes.

Courteeners: dos décadas de perseverancia, himnos y una identidad inquebrantable

Formados en Manchester a mediados de los 2000, Courteeners irrumpieron con fuerza gracias a St Jude, un debut que, pese a la recepción tibia de la crítica, se convirtió en un clásico instantáneo para toda una generación de fans del indie británico. Con discos como Fal﻿lowfield Hillbilly, Anna, Concrete Love, More. Again. Forever. o el reciente Pink Cactus Café, la banda ha ido ampliando su sonido sin perder su esencia: guitarras afiladas, melodías coreables y letras que capturan la vida cotidiana con honestidad. Su directo, siempre intenso, ha sido clave para cimentar una comunidad fiel que los ha acompañado en cada etapa. Hoy, con más de un millón de discos vendidos en Reino Unido y varios top 5 consecutivos, celebran 20 años demostrando que su historia sigue muy viva.

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