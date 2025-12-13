Courteeners celebran su regreso con un directo que captura la esencia de Manchester

Los Courteeners han sorprendido a sus seguidores con el lanzamiento de Live In Manchester, un álbum en directo que recoge la energía de su concierto con entradas agotadas en el Co-op Live Arena de Manchester el 15 de noviembre de 2024. Con 20 temas que repasan su trayectoria, desde clásicos como Not Nineteen Forever hasta cortes recientes como Sweet Surrender y Pink Cactus Café, el disco funciona como una radiografía de su evolución: una banda que ha sabido crecer sin perder la conexión con su público.

El álbum, grabado y mezclado por Chris Snow, incluye colaboraciones como la de DMA’s en The Beginning Of The End, y refleja el ambiente de celebración que vivió la ciudad aquella noche. Según Clash Music, el concierto reunió a más de 23.000 personas y se convirtió en un repaso de pasado, presente y futuro de la banda. La publicación de este directo llega justo antes de su esperado regreso a los escenarios en 2026, con un macroconcierto en Wythenshawe Park junto a invitados como The Vaccines.

La crítica ha recibido el lanzamiento como un regalo navideño adelantado para los fans. NME destacó que el repertorio no solo celebra su último álbum Pink Cactus Café, sino que también rescata himnos que han marcado a toda una generación indie británica. En plataformas como Apple Music y Spotify, el disco ya está disponible en su totalidad, consolidando a los Courteeners como una de las bandas que mejor saben convertir la nostalgia en presente.

Una carrera marcada por himnos generacionales

Los Courteeners, liderados por Liam Fray, surgieron en Manchester en 2006 y rápidamente se convirtieron en una de las voces más reconocibles del indie británico. Su debut St. Jude (2008) fue un éxito inmediato, alcanzando el número 4 en las listas del Reino Unido y posteriormente certificado como platino. Con himnos como Not Nineteen Forever y What Took You So Long?, el grupo se ganó un lugar en la escena post-Britpop, heredando la tradición de bandas como The Smiths y Oasis, pero con un estilo más directo y callejero.

A lo largo de su carrera han publicado siete discos de estudio: Falcon (2010), Anna (2013), Concrete Love (2014), Mapping the Rendezvous (2016), More. Again. Forever. (2020) y el reciente Pink Cactus Café (2024). Cada álbum ha mostrado una evolución en sonido, desde el indie rock más crudo de sus inicios hasta un estilo más expansivo y melódico, con influencias que van desde el pop alternativo hasta el dance-rock. Su capacidad para llenar estadios como Heaton Park, donde celebraron el 15º aniversario de St. Jude ante 50.000 personas, confirma su estatus como una de las bandas más queridas de Manchester.

