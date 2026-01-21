Courtney Barnett abraza el cambio y anuncia «Creature of Habit», un regreso íntimo y luminoso

La australiana Courtney Barnett vuelve a escena con Creature of Habit, su cuarto álbum de estudio y el primero en casi cinco años, que verá la luz el 27 de marzo de 2026. El anuncio llega acompañado de Site Unseen, un single reflexivo en el que comparte protagonismo con Waxahatchee, marcando un nuevo capítulo creativo tras una etapa de mudanzas, cierres y reinvenciones personales. Según adelantó NME, el disco nació después de que Barnett se trasladara de Melbourne a Los Ángeles y afrontara el final de su sello Milk! Records, un proceso que impregnó las nuevas canciones de incertidumbre, calma y una búsqueda renovada de propósito.

Site Unseen es una pieza de indie rock suave y meditativa donde Barnett canta sobre aceptar lo desconocido y dejar que el tiempo acomode las piezas. La propia artista confesó que intentó grabarla tres veces sin éxito hasta que decidió invitar a Katie Crutchfield (Waxahatchee) para aportar la armonía que llevaba meses imaginando. El resultado es un diálogo vocal cálido y honesto que encaja con la sensibilidad del álbum. Medios como Consequence destacan que este nuevo trabajo profundiza en la transición emocional de Barnett tras su mudanza y el cierre de su sello, explorando cómo “salir de tu propio camino para sentir la vida de verdad”.

El disco incluirá diez canciones, entre ellas Stay in Your Lane, Wonder, Mostly Patient y Another Beautiful Day. Rolling Stone Australia subraya que este álbum supone “un capítulo decisivo” en la evolución musical de Barnett, más introspectivo y menos urgente que sus trabajos anteriores, pero igualmente afilado en su observación cotidiana. Además, Creature of Habit llegará a través de Mom+Pop y Fiction Records, y ya puede reservarse en Bandcamp, donde se ofrecen dos adelantos en alta resolución.

Courtney Barnett: una carrera construida a base de ingenio, guitarras y observación quirúrgica

La trayectoria de Courtney Barnett es una de las más singulares del indie rock contemporáneo. Desde sus primeros EPs —reunidos en el aclamado The Double EP: A Sea of Split Peas— la australiana destacó por un estilo narrativo tan cotidiano como incisivo, capaz de convertir una anécdota mínima en un retrato generacional. Su debut de 2015, Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit, la catapultó a la escena internacional con nominaciones a los Grammy y elogios unánimes de medios como Pitchfork y Rolling Stone. Canciones como Pedestrian at Best o Depreston consolidaron su reputación como cronista de lo mundano, siempre con guitarras vibrantes y un humor seco marca de la casa.

En 2018 publicó Tell Me How You Really Feel, un álbum más oscuro y directo donde abordó la ansiedad, el agotamiento y la misoginia en la industria musical. Ese mismo año colaboró con Kurt Vile en Lotta Sea Lice, un proyecto conjunto que celebraba la química entre ambos y ampliaba su paleta sonora hacia un folk-rock relajado y luminoso. En 2021 regresó con Things Take Time, Take Time, un disco más íntimo y suave que exploraba la calma, la amistad y la paciencia como refugios emocionales. Su siguiente lanzamiento, End of the Day (2023), fue un álbum instrumental construido a partir de improvisaciones creadas para el documental Anonymous Club, mostrando una faceta más contemplativa y experimental.

Con Creature of Habit, Barnett parece cerrar un ciclo y abrir otro. Su mudanza a Los Ángeles, el final de Milk! Records y la necesidad de redefinir su identidad artística han dado forma a un trabajo que combina madurez, vulnerabilidad y una renovada claridad creativa. A lo largo de su discografía, Barnett ha demostrado que no necesita artificios para emocionar: le basta una guitarra, una mirada aguda y la capacidad de encontrar belleza en los pliegues más pequeños de la vida. Este nuevo álbum promete seguir ampliando ese universo, confirmando por qué sigue siendo una de las voces más influyentes del indie actual.

