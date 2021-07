Courtney Barnett anuncia sencillo “Rae Street”, primer adelanto de su siguiente disco “Things Take Time, Take Time”

El nuevo álbum llega después del Tell Me How You Really Feel, lanzado en el 2018, y luego del bien merecido MTV Unplugged -tampoco olvidemos la versión a Sharon Van Etten de Don’t Do It-, ahora la australiana ha confirmado que Things Take Time, Take Time verá la luz el 12 noviembre, lanzando como primer sencillo Rae Street.

Hablando del sencillo, Courtney Barnett comento el momento creativo al ser compuesto fue “mientras presenciaba como el mundo se iba a la mierda”.



Hablando del álbum, comentó: “Algunas canciones son cartas dirigidas a mis amigos. También a mí misma. Todo el disco muestra un ejercicio de paciencia”.

No se te olvide que Courtney Barnett estará en el PrimaveraSound 2022, recuérdalo, anótalo y así.