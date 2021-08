Courtney Barnett publica un nuevo sencillo, “Before You Gotta Go”

Canción: Before You Gotta Go

Artista: Courtney Barnett

Pertenece a: Before You Gotta Go eles segundo sencillo de su próximo álbum. Este adelanto sucede a Rae Street, que vio la luz en julio como primer avance de Things Take Time, Take Time, el tercer trabajo de estudio de la australiana que saldrá el próximo 12 de noviembre.

Más información: Este tema, al igual que el anterior publicado, ha sido producido por la propia Courtney Barnett junto a Stella Mozgawa de Warpaint. Things Take Time, Take Time es el sucesor de Tell Me How You Really Feel (2018), que se colocó en el segundo puesto de las listas de Australia.

¿Dónde puedo escucharla? En plataformas digitales como Apple Music o Spotify.

¿Hay videoclip? Puedes ver un visual para la canción a continuación.

Sobre Courtney Barnett

La carrera iniciada por Courtney Barnett en 2012 es la historia de un ascenso fulgurante en el mundo del indie folk. El éxito de su lanzamiento, Tell Me How You Really Feel (2018), ha llegado a distinguirla como una artista de auténtico estilo. Cantando a la cotidianidad y a la vida en los suburbios, con trabajos como The Double EP: A Sea Of Split Peas, esta australiana se ha dado a conocer como una cantautora mordaz que escribe letras llenas de perspicacia. Piezas como su sencillo Avant Gardener demuestran por qué su música es una invitada habitual en las listas del mejor rock alternativo.

Fuente: Apple Music