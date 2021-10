Courtney Barnett estrena una herramienta online para que los fans puedan remezclar sus nuevas canciones

Artista

Courtney Barnett

¿Por qué es noticia?

La artista ha compartido una herramienta interactiva para que podamos mezclar online las canciones de su nuevo álbum. De ese modo, y desde este mismo momento, los fans podrán hacer sus propias versiones de temas como Rae Street, Before You Gotta Go y Write A List Of Things To Look Forward To, que son los adelantos que ya conocemos.

A partir del 12 de noviembre, cuando el disco al completo esté oficialmente publicado, entendemos que será posible remezclar el resto de temas con esta innovadora herramienta diseñada por Raphael Ong y Sean Lim.

¿Quieres cambiar y ajustar el volumen o peso de la batería, la voz o las guitarras? Ahora tienes oportunidad de hacerlo.

Entra ya aquí y demuestra tus dotes como ingeniero de sonido.

Sobre Courtney Barnett

Cantautora australiana cuyas peculiares canciones combinan garage rock y folk-pop con el tono caustico y recitativo de sus letras. Sus dos primeros EP (recopilados para el mercado internacional en Double EP de 2013) llamaron poderosamente la atención de la crítica especializada y prepararon el camino para el debut Sometimes I Sit and Think, and Sometimes I Just Sit. El disco fue unánimemente considerado unos de los mejores de 2015 e incluso tuvo un destacado suceso comercial en Australia, Europa y Estados Unidos. Barnett reforzó sus credenciales de nueva niña mimada de la música indie al unirse al igualmente excéntrico Kurt Vile para realizar el álbum conjunto Lotta Sea Tell en 2017. Tell Me How You Feel, el segundo trabajo solista de Barnett, apareció al año siguiente.

Fuente: Apple Music

