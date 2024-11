Courtney Love regresa con una colaboración en «Petrichor», el nuevo disco de 070 Shake

¡El esperado nuevo álbum de 070 Shake está a punto de salir del horno y viene cargado de sorpresas! Bajo el enigmático título de Petrichor, la artista nos ofrece una obra que promete ser un soplo de aire fresco en la escena musical actual.

Uno de los grandes atractivos de este disco es la colaboración con la icónica Courtney Love. La exlíder de Hole se une a 070 Shake en el tema Song To The Siren, aportando su inconfundible voz y estilo a esta esperada producción.

Pero Courtney Love no es la única estrella invitada en este Petrichor de 070 Shake. El álbum también incluye colaboraciones con JT en la canción Into Your Garden y Cam en Never Let Us Fade. Estos dúos aportan una riqueza de sonidos y matices que realzan el carácter único del disco.

Los fans ya pueden disfrutar del reciente sencillo de 070 Shake, Winter Baby / New Jersey Blues, que también forma parte de este álbum. El video oficial de esta canción cuenta con la participación de su pareja, la actriz y cantante Lily-Rose Depp, añadiendo un toque personal y emotivo al lanzamiento.

A continuación, puedes ver el tracklist completo de este esperado Petrichor:

Sin Elephant Pieces Of You Vagabond Lungs Into Your Garden (feat. JT) Battlefield Winter Baby / New Jersey Blues Song To Siren (070 Shake & Courtney Love) What’s Wrong With Me Blood On Your Hands Never Let Us Fade (feat. Cam) Love

Petrichor estará disponible a partir de este viernes, 15 de noviembre, bajo los sellos Def Jam Recordings y G.O.O.D Music. En palabras de la propia 070 Shake en una entrevista para Cultured: «Va a ser como un soplo de aire fresco. Petrichor es una sensación: la palabra perfecta para describir este conjunto de música».

La Evolución de 070 Shake: Del Underground a la Cima del Hip Hop Alternativo

070 Shake (Danielle Balbuena) ha capturado la atención de la escena musical con su estilo único y su capacidad para fusionar el hip hop alternativo con elementos de pop y R&B. Desde sus inicios en 2015, 070 Shake ha evolucionado rápidamente, logrando colaboraciones con grandes nombres como Kanye West, Pusha T, y Nas.

070 Shake comenzó su carrera musical grabando canciones como Proud y Swervin. Su primer gran avance llegó en 2016 con Trust Nobody, una canción que llamó la atención de Kanye West y su sello GOOD Music. Esta colaboración la llevó a participar en álbumes icónicos como Ye y Daytona.

En 2018, 070 Shake lanzó su primer EP, Glitter, que incluyó éxitos como I Laugh When I’m with Friends But Sad When I’m Alone y Somebody Like Me. Su primer álbum de estudio, Modus Vivendi, llegó en 2020 y fue aclamado por la crítica. Este álbum incluyó colaboraciones con Pusha T y Nas, y consolidó su posición en la industria.

En 2022, 070 Shake lanzó su segundo álbum, You Can’t Kill Me Because I Don’t Exist, que incluyó el sencillo Lose My Cool junto a NLE Choppa. Este álbum continuó explorando su versatilidad y profundidad emocional.

Ahora, estamos a punto de descubrir su tercer álbum, Petrichor, que se lanzará el 15 de noviembre de 2024. Este álbum incluye colaboraciones con Courtney Love, JT, y Cam, y promete ser una mezcla única de sonidos y emociones.

