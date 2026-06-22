El trío de Liverpool Crawlers anuncia TURN OFF THE TV, nuevo EP previsto para el 14 de agosto a través de Nettwerk Music Group. Junto al anuncio llega “Afraid to Die”, primer single y primer material nuevo desde el debut The Mess We Seem To Make (2024) de Holly Minto, Amy Woodall y Liv May. El cambio de sello y la reformulación interna de la banda son el marco de una declaración que Minto no ha tardado en hacer: «No es un rebranding, es una nueva banda».

El día que Holly Minto volvió a tener miedo a la muerte

TURN OFF THE TV nació durante dos semanas de retiro en Trearrdur Bay, Gales, y fue grabado después con el productor Iain Berryman en los estudios Whitewood de Liverpool. La diferencia respecto al debut es de método: las canciones se tocaron juntas en sala antes de entrar al estudio, un proceso que la propia banda describe como el más colaborativo de su historia.

El single que abre el EP parte de un período de aislamiento extremo en la vida de Minto, quien llegó a un punto en el que ya no sentía el miedo instintivo a la muerte. La vuelta no fue una gran epifanía sino algo mucho más pequeño: una carrera matutina, un porridge que preparó Amy, el plan a tomar algo que propuso Liv. «Me di cuenta de que odiaría morir porque eso significaría no tener más de esto», ha explicado la vocalista. «Fue bonito empezar el EP cambiando de opinión». En una entrevista con Kerrang!, Minto lo desarrollaba: «La letra es fea. Trata sobre la normalización de la depresión funcional. Pero en el puente hay un giro increíble: me reconecté con la música y mis amigas, y me di cuenta de que volvía a tener miedo a la muerte, algo que no había sentido durante mucho tiempo».

El título del EP tiene también su lectura. En palabras de Holly: «Apagar la tele es el primer paso. Escuchar y atravesarlo juntos es el segundo». Cuatro canciones que narran, en orden, el proceso de sobrevivir: “Afraid to Die”, “Stay Alive”, “Cool” (sobre el personaje que uno construye para funcionar cuando la ansiedad lo ocupa todo) y “All We Have Is Us”.

Tracklist: Las cuatro canciones de “TURN OFF THE TV”

Afraid to Die Stay Alive Cool All We Have Is Us

Crawlers: de un sótano de Warrington a una segunda vida

Crawlers llegaron con el mixtape Loud Without Noise (2021), una colección de canciones grabadas durante el confinamiento que conectó con una audiencia que reconocía en sus letras la ansiedad y la intensidad de la amistad como tabla de salvación. El single “Call It Love” fue uno de los adelantos de un debut que CrazyMinds ya seguía de cerca: The Mess We Seem To Make (2024) recibió cinco estrellas en DIY Magazine y consolidó a Crawlers como una de las apuestas más sólidas del rock alternativo británico de su generación.

El cambio de sello y la reformulación interna obligaron a una pausa que la banda no ha desperdiciado. «Tuvimos que reconstruir los cimientos por completo y recordar qué nos hizo querer hacer esto», explicaba Minto. TURN OFF THE TV llega con el segundo álbum ya en el horizonte (la propia Holly lo ha confirmado) pero antes necesita resolver algo más urgente: demostrar que, después de todo, todavía merecía la pena quedarse.

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