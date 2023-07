Creed vuelve tras 12 años para dos conciertos en un crucero nostálgico de lujo

Creed, la famosa banda de rock, ha anunciado oficialmente su esperada reunión y sus primeros conciertos en doce años. Lo harán a bordo del emblemático crucero Summer Of ’99, que zarpará desde Miami hacia las paradisíacas Bahamas del 18 al 22 de abril de 2024.

Con Creed como el plato principal del evento, los asistentes tendrán la oportunidad de disfrutar de dos inolvidables conciertos a bordo del crucero, pero eso no es todo. La emoción se duplica con la confirmación de más artistas de primer nivel. La aclamada banda 3 Doors Down, junto a otros destacados artistas como Buckcherry, Tonic, Fuel, Vertical Horizon, The Verve Pipe, Tantric y Nine Days, entre otros, se unirán a Creed para hacer de este viaje una fiesta inolvidable.

El esperado regreso de Creed ha generado una explosión de entusiasmo entre sus seguidores, y no es para menos. De la mano de Brian Marshall, Scott Phillips, Scott Stapp y Mark Tremonti, así como el resto de bandas, los tripulantes del crucero podrán navegar por las aguas de la nostalgia y la emoción mientras la música les transporta a una época dorada del rock. Si tienes la oportunidad, no te quedes sin tu lugar en el Summer Of ’99 Cruise y vive esta experiencia musical única.

Eso sí, cuando el crucero llegue a su destino, ¿arrancará una posible nueva etapa para Creed o se quedará en algo único y exclusivo para esos pocos privilegiados?