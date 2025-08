Creeper desata la fiebre vampírica con «Sanguivore II» y el single «Blood Magick (It’s A Ritual)»

La banda británica Creeper regresa con fuerza al anunciar su nuevo álbum Sanguivore II: Mistress of Death, que llegará el 31 de octubre a través de Spinefarm Records, justo a tiempo para Halloween. Este cuarto trabajo, secuela de su aclamado Sanguivore de 2023, promete un viaje aún más oscuro y teatral, descrito como una fantasía vampírica de rock psicodélico y sensual.

El primer adelanto, Blood Magick (It’s A Ritual), ya está disponible junto a un vídeo dirigido por Harry Steel que William Von Ghould, vocalista de la banda, define como “una fantasía de rock vampírico empapada de sangre, sexy y psicodélica, y uno de los vídeos más salvajes que hemos hecho”. El álbum, producido por Tom Dalgety, continúa la narrativa de una banda de vampiros en los años 80, huyendo de una cazadora conocida como la Mistress of Death, con un enfoque más “subido de tono y sexy” que su predecesor.

El disco incluye 12 temas, como Headstones, Mistress of Death y The Black House, este último inspirado en Anton LaVey y Jayne Mansfield. Creeper presentará su nuevo material en el festival Bloodstock el 9 de agosto y acompañará a Ice Nine Kills en su gira europea en diciembre, incluyendo un concierto en el OVO Arena Wembley. Los fans pueden reservar Sanguivore II: Mistress of Death en vinilo de edición limitada, casete y merchandising exclusivo en el sitio web oficial de la banda.

Creeper: un viaje de punk gótico a épica vampírica

Formada en Southampton en 2014, Creeper irrumpió en la escena con un sonido que fusiona punk rock, glam y una teatralidad gótica que captura corazones emo y góticos por igual. Liderada por William Von Ghould (antes Will Gould) y Hannah Hermione, la banda debutó con su EP homónimo Creeper (2014), un grito punk cargado de melancolía. Su primer álbum, Eternity, In Your Arms (2017), los catapultó con himnos como Hiding With Boys y Misery, ganándose el respaldo de críticos y fans por su estética gótica y letras desgarradoras. Su segundo disco, Sex, Death & The Infinite Void (2020), marcó un giro hacia el rock alternativo de los 80, con singles como Born Cold y una narrativa conceptual sobre un pueblo ficticio, consolidando su habilidad para contar historias ambiciosas. Cada lanzamiento ha sido un espectáculo visual y sonoro, con la banda adoptando personajes y tramas que elevan sus shows a experiencias inmersivas.

En 2023, Creeper dio un salto audaz con Sanguivore, un álbum que abraza el rock vampírico con influencias de Jim Steinman y Rocky Horror. Éxitos como Cry To Heaven y Further Than Forever mostraron su capacidad para mezclar drama, romance y energía teatral. Ahora, con Sanguivore II: Mistress of Death (2025), la banda profundiza en esta fantasía gótica, prometiendo un capítulo aún más sensual y psicodélico. Con cuatro álbumes, cinco EPs y una base de fans leal, Creeper se ha establecido como una fuerza única, combinando punk, glam y narrativas cinematográficas que los distinguen en el rock moderno.

