Desde la trinchera sónica: La elección del crítico

Ante la saturación de lanzamientos con poco fondo e impulsados por intereses financieros, los críticos debemos trascender los filtros comerciales y buscar obras que realmente merecen atención. Con el tiempo, la exigencia aumenta, y personalmente siempre indago sobre músicas atípicas que abran nuevas sensaciones y contengan mensajes que exciten la imaginación y calmen la sed de vida. ROME es un ilustre ejemplo de ello. Su propuesta de new folk es esencial. Ofrece una gran calidad musical y, lo más importante, una voz que nos conciencia sobre la peligrosa deriva social por la que vamos. Por ello, hoy analizamos su reciente álbum de 2025: The Dublin Session II, una autentica joya.

Este álbum no es un lanzamiento cualquiera, sino una pieza central en la celebración de los 20 años de trayectoria de ROME. Publicado el 25 de abril de 2025, este disco encontró su hogar bajo el amparo de Trisol Music Group GmbH, un sello reconocido por nutrir las fronteras del dark folk y el neofolk. La decisión de grabar este proyecto en Irlanda, conocida como «la Isla Esmeralda» por el intenso color verde de sus campos, no fue casual, sino una ofrenda meditada que buscaba fusionar la voz épica de Jerome Reuter con el corazón sonoro irlandés.

El Trovador de la «Tierra Esmeralda»

La trayectoria de ROME se asemeja más a la de un historiador melancólico que a la de un proyecto musical. Fundado por el luxemburgués Jerome Reuter, esta entidad ha dedicado dos décadas a trazar un mapa sonoro de la historia europea, sus guerras olvidadas y sus héroes caídos. ROME comenzó como una exploración del dark folk y el neofolk, cargando el peso lírico de la tradición marcial, la filosofía existencialista y la poesía maldita. Su estilo, inconfundible, se ha forjado lejos de las luces del pop y más cerca de la solemnidad del underground que busca la verdad en las ruinas. Su relación de la música con el arte y la cultura es una confrontación indispensables: «La guerra entre el artista y el mundo es implacable. El arte que no refleja esta lucha opera en un vacío creativo en medio de un mundo rígido».

La Hermandad Musical: De Luxemburgo a Wexford

Grabado en el corazón del Condado de Wexford, Irlanda, a finales de 2022, este disco no es una simple colección de canciones; es una inmersión en las tradiciones. Reuter no solo buscó la atmósfera, sino la autenticidad, colaborando estrechamente con músicos tradicionales irlandeses, lo que le otorga al álbum un peso y un sabor local inigualables. Es la perfecta unión del proto-folk europeo y el alma melancólica y guerrera de Éire.

El alma del álbum late gracias a un ensamble de colaboradores cuidadosamente seleccionados, quienes dotaron al proyecto de una autenticidad profundamente céltica. Liderando la creación está Jerome Reuter con su voz y dotes compositivas, pero la orquestación es labor de una hermandad.

El co-productor Brian Brody se unió a la visión, mientras que la instrumentación tradicional fue confiada a talentos locales: Ronan O Snodaigh (de Kíla) fue el encargado de infundir el pulso telúrico con el bodhrán. El maestro Eoin O Cionnaith (colaborador de Van Morrison) tejió el lamento y la alegría a través de las uilleann pipes (gaita irlandesa).

Además, Matthew Hanaphy aportó el sabor del folk campestre con el banjo y el tin whistle, completando la banda de acompañamiento que incluye el violín de Goshia Gasior y el bajo de Andy Slowey. Esta conjunción de talentos asegura que la épica de ROME suene más orgánica y arraigada que nunca.

Un eco entre siglos: De la «Chanson» a los Mitos Modernos

La música de ROME resuena con la profundidad de los grandes cantautores, aunque envuelta en una estética sombría. Las similitudes no son meros reflejos, sino diálogos entre épocas. La lírica densa y la narración filosófica recuerdan a la seriedad existencial de Leonard Cohen, despojada de su jazz tardío y vestida con ropajes militares. Por otra parte, la épica marcial y la atmósfera pesada, especialmente en trabajos anteriores, siempre han tenido puntos de contacto con el neofolk de Death In June o la densidad narrativa de Current 93.

Sin embargo, en The Dublin Session II, emerge una nueva afinidad: la cadencia del chanson francés. La manera en que Reuter declama sus verdades, desprovisto de artificios de estudio, lo conecta con el underground poético de Jacques Brel, un trovador que también cantaba a los márgenes y a la crudeza de la vida. ROME es, en esencia, la respuesta europea y oscura a la balada folk moderna.

The Dublin Session II: Dos veces dentro de la inmersión

El título es directo y transparente: The Dublin Session II. Esta claridad es un movimiento estratégico. Al denominar el disco como una «sesión», ROME subraya la naturaleza orgánica, inmediata y casi documental de la grabación, registrada en Ballycale Studio (Wexford) en 2022. La adición del «II» establece una relación directa con el aclamado The Dublin Session de 2019, creando una duología o un díptico sónico.

Ambos álbumes comparten la premisa de desnudar las composiciones de ROME, arrojándolas a un contexto folk irlandés auténtico. El título promete una continuación temática y estética. Una segunda inmersión en la cultura celta, llevando sus baladas épicas al hogar de la gaita y el bodhrán, otorgando a sus crónicas de guerra y melancolía un pulso rítmico profundamente telúrico.

Un estandarte que simboliza la fuerza de la simplicidad

El arte de The Dublin Session II es una lección de simbolismo conciso. La portada muestra una composición en verde esmeralda y naranja ocre, un guiño inequívoco a los colores de la bandera irlandesa. En el centro, un león coronado, de estilo grabado antiguo, ruge con solemnidad. Este león, figura recurrente en la heráldica y el simbolismo europeo, representa la fuerza, el coraje y la realeza. Una metáfora visual perfecta para la épica que narra ROME.

Rodeando al león, se entrelaza una guirnalda de tréboles (shamrocks), el símbolo nacional irlandés por excelencia. La combinación del león (la épica marcial continental de Reuter) y el trébol (el alma tradicional irlandesa) encapsula el mensaje del álbum. La fusión respetuosa y poderosa de dos mundos. El autor, cuyo estilo minimalista y potente evoca los carteles de propaganda histórica, logra condensar la complejidad del proyecto en un único y atrevido estandarte.

La voz que narra la historia con severidad y melancolía

La voz de Jerome Reuter es el instrumento más potente y definitorio de ROME. Su registro es un barítono bajo, áspero, que rara vez se eleva, manteniendo una severidad casi monacal. No es un tenor virtuoso, sino un cantor de historias. Un narrador épico cuya entrega es intencionalmente monótona, como la de un predicador o un soldado fatigado.

El análisis completo de su voz revela una clara influencia del spoken word y de la declamación poética. Reuter utiliza una resonancia profunda que evoca la solemnidad de los bajos y la autoridad de los comandos. Sus vibratos son sutiles, su dicción, precisa. En este álbum en particular, al despojar la producción de grandes efectos, su voz gana en intimidad. Cada susurro y cada frase se sienten cercanos y vulnerables, transmitiendo la melancolía y el peso de las verdades que enuncia.

El Existencialista y la filosofía de la Resistencia

No es Jean Paul Sartre ni Albert Camus pero la filosofía que impulsa a ROME se sitúa en la trinchera del existencialismo más reflexivo. Reuter no ofrece soluciones fáciles, sino que interpela constantemente al oyente sobre la condición humana, la futilidad de la guerra, el peso de la tradición y la búsqueda de sentido en un mundo post-ideológico. Su posición ante la vida es de un estoicismo crítico: aceptar el destino trágico, pero nunca rendirse a la apatía.

«MIS letras SE inspiraN en la literatura universal, desde Burroughs hasta Brecht, desde Céline hasta Cioran, desde Hesse hasta Jünger. SON álbumes conceptuales fruto de una exhaustiva investigación QUE combinan la historia, la filosofía y las artes de una forma singular» –Jerome Reuter

Es una filosofía underground en el sentido más puro; rechaza las modas y los consensos superficiales. La sociedad, para ROME, es un ciclo perpetuo de gloria y caída. En ella el artista tiene el deber de ser la conciencia que registra y lamenta. Sus letras son faros en la oscuridad para aquellos que ven la historia como un espejo y no como un escape.

Las once crónicas de Ballycale

El corazón de The Dublin Session II reside en sus once nuevas crónicas. La grabación en Ballycale Studio dota a cada pista de una textura folk viva y sin ornamentos.

El disco abre con la declaración de intenciones Upon The Emerald Isle, que nos envuelve con el groove de la percusión celta. A continuación, la épica se profundiza en Give Your Heart to the Hawks. Una pieza que combina la melancolía de la balada con el ímpetu de un himno de marcha. La transición es fluida, luego nos lleva a Muse of Fire. Un corte donde la lírica se vuelve más densa y las influencias poéticas del artista se hacen evidentes.

Más adelante, el ritmo se detiene, y la voz de Reuter toma un tono más declamatorio en An der Landwehr (Lament of an Icarus). Allí, el alemán se mezcla con el inglés en un lamento por los caídos. El delay en las cuerdas acústicas enfatiza la sensación de pérdida. Sin embargo, el álbum se revitaliza con el clamor en gaélico de Eirigh Anois! (¡Levántate ahora!), un grito que se siente más como una súplica que como una orden.

Siguiendo el trayecto, Hold the Line se presenta como un número más accesible y rítmico. Un claro ejemplo de cómo ROME puede acercarse al folk rock sin perder su seriedad. En contraste, My White Rose es una pieza de amor o pérdida más íntima. La sencillez melódica permite que la voz y el banjo dominen el paisaje sonoro. La narrativa se desplaza hacia lo militar en The Tsarist Army. Se trata de un corte irónico y marcial que juega con la épica de los ejércitos olvidados, con el bodhrán manteniendo una percusión constante.

El penúltimo capítulo del lamento se encuentra en Caoineadh na Solas (Lament for the Sun). Es una pieza crepuscular donde las uilleann pipes evocan una desolación profunda. Finalmente, la despedida llega con la solemnidad de La Peau Dernière (la última piel) y el broche de oro en gaélico Deoch an Dorais (The Final Salute) (la última copa). Este tema cierra el disco con la cadencia de una balada de bar, un adiós a la tierra que acogió la grabación.

Ecos de la Prensa: La propia voz de Reuter

Jerome Reuter ha sido claro sobre la intención y el impacto de este trabajo en el contexto de sus dos décadas de carrera. Refiriéndose al desafío de la instrumentación tradicional, el compositor comentó en una entrevista para Reflections of Darkness: «Hay una cierta magia en despojar las canciones hasta sus huesos acústicos y ver cómo reaccionan los instrumentos folk tradicionales a la lírica oscura. Irlanda tiene ese pulso, esa autenticidad que necesitaba este trabajo» (Fuente: Reflections of Darkness, 2025).

Sobre el aniversario y la continuidad de su proyecto, el artista subrayó la esencia del mismo: «El aniversario no es el fin, sino la reafirmación del mensaje. ROME es la necesidad de contar las historias que se borran y de darles una banda sonora épica» (Fuente: Chaos Magazine, 2025).

Ambas citas confirman que The Dublin Session II es una obra de madurez consciente, que busca la honestidad y la permanencia del mensaje.

Validación final y cierre filosófico

El análisis estratégico del álbum revela claras fortalezas.Por ejemplo, la autenticidad y la inigualable colaboración con músicos irlandeses. Además, la producción se siente orgánica y nítida, y demuestra la versatilidad lírica de Reuter. Estas virtudes abren una Oportunidad para atraer a un nuevo público más cercano al folk o al celtic punk. Ello cnsolida la reputación de ROME como un proyecto de calidad artística inquebrantable. The Dublin Session II no es solo una extensión; es una purificación. ROME ha demostrado que la épica no necesita estadios ni orquestas sintetizadas. Solo una voz honesta, un tambor de piel y una gaita que gime por el destino.

«La civilización occidental ha sido objeto de muchos ataques, sobre todo por parte de personas que no tienen ni idea de su significado poético o metafísico. Es una herencia cultural abierta y en constante expansión que nos ha permitido crear formas de vida únicas, sistemas legales y de gobierno, así como obras de arte impresionantes. Son los lazos con nuestros vecinos que a menudo olvidamos. Además, no creo que debamos dejar la defensa de esta herencia en manos de fanáticos de mente estrecha» –Jerome Reuter

Jerome Reuter nos ofrece un espejo a la historia. Nos recuerda que la épica de la humanidad se forja en el lamento, pero sobrevive en la canción. En la era del olvido digital, la memoria y la verdad se transforman en los actos de resistencia más audaces. Este álbum no es un fin, sino una nueva señal en la brújula del underground. Es un hito sonoro que merece ser escuchado con la solemnidad que exige el pasado y la esperanza que inspira el futuro. Alzamos nuestra copa para brindar por el espíritu indomable de la perfecta unión del proto-folk europeo y el alma melancólica y guerrera de Éire.