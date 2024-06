Crónica ciclo «Elige tu propia aventura»: Alcalá Norte + Carolina Durante

Fotografía: Darío Bravo

Carolina Durante ha organizado durante unas semanas cinco conciertos llenos de magia y potencial: Elige tu propia aventura supone la vuelta a las salas pequeñas y acogedoras así como la promoción y mecenazgo de nuevos nombres. Una idea brillante que viene de una banda que tiene claro donde comenzó y aunque ya campean en grades recintos como el Wizink o encabezan festivales, no les impide nada recordar los inicios.

Así que el pasado día 26 de mayo tuvimos la suerte de poder presentar en la mítica sala Wurlitzer de Madrid una dupla maravillosa: Carolina Durante junto a Alcalá Norte. De los primeros sabemos mucho pero, ¿Y de estos últimos? Estamos ante un fenómeno de primer orden, un éxito inesperado y sobrevenido, pero sobre todo, completamente merecido.

Alcalá Norte ha venido para quedarse. Esto no es un fenómeno pasajero, ni efímero. Tienen las letras, la actitud. Cantan a la frustración, al desencanto generacional, al pueblo llano. Algo que me encantó es que su público difícilmente superan la veintena, lo que me hace pensar en cómo es a día de hoy la difusión por RRSS y cómo llegamos a empatizar con las letras como si fueran escritas para nosotros.

Verles en directo es algo que podría denominarse una comunión. Al margen del calor sofocante que se generó en la sala madrileña (creo que era algo demasiado extremo, que se debe revisar), Rivas, líder y cantante de la banda de Ciudad Lineal, ejerce casi como un telépata, un sacerdote. A veces tiene la mirada perdida, pero a veces conecta de más con su público. Es difícil de explicar, es algo que se tiene que vivir.

De primero, Alcalá Norte

Alcalá Norte salió con toda la artillería. Les ha hecho falta un sólo disco, del cual ya hemos hablado, y mucha promoción artesana ya que no cuenta con un gran respaldo económico, para hacernos volar la cabeza. Hacía mucho que no sentía ese vibrar en un escenario, ese fogón que sólo la música nos hace sentir.

Una meteórica carrera, fraguada de cero. Tomavistas, Primavera Sound. Todo lo que le venga es poco.

La Vida Cañón se ha convertido ya en ese himno que cruza generaciones. Hasta Rosalía lo piensa. No hay foto disfrutona sin esta frase tan icónica. Han creado escuela.Aunque antes de este cierre siempre estará La Calle Elfo, Rey de los Judíos, Superman. Son pura cohesión en directo, una bala directa al entrecejo. Es alucinante ver el éxtasis que generan entre el público.

Son banda del momento y éste es su momento. Rock de barrio, reivindicación, poner voz a la desilusión colectiva. Alcalá Norte es la banda que no sabíamos que existían pero que necesitábamos. Increíble bolo.

Fin de noche con Carolina Durante

Y la noche albergaba más sorpresas. Los madrileños Carolina Durante, y es que en este ciclo se trata de ensalzar la escena underground madrileña, ellos ya son nivel avanzado.

Los cuatro chavales más un nuevo guitarra (Julen) tomaron el minúsculo escenario de la Wurli para incendiarlo con los movimientos espasmódicos de Diego. Diremos que tanto Rivas como Diego tienen ese poder de concentrar toda la atención del público en ellos, un magnetismo especial, capacidad para liderar masas.

Como siempre, cualquier canción suya es un éxito: En Verano, Granja Escuela, o Las canciones de Juanita sonaron en 40 minutos de auténtico frenesí. Omitieron Cayetano pero para mí eso es paz mental.

También tuvimos la suerte de escuchar este primer avance y que además, da título al ciclo de conciertos: Elige tu propia aventura. Está lejos de parecerse a cualquiera de sus canciones pero esta parte más íntima nos ha conquistado a la primera. Queda tanto Carolina Durante en su fuero interno que no podemos esperar a lo que se nos viene.

Sin duda, una gran noche con semejante dupla y sobre todo, el ver cómo se apuesta de manera totalmente altruista por el talento emergente, por dar visibilidad a bandas que tienen un potencial. Grandes Carolina Durante por este ciclo tan especial, sois grandes.