Crónica Primavera Sound 2022: Weekend 2

Jueves 9 de junio: Dua Lipa, Bad Gyal, Tarta Relena…

Aunque no hacía ni una semana de la última vez que nos fuimos del Parc del Fòrum y de haber vivido un intenso primer fin de semana del Primavera Sound Barcelona 2022, el jueves llegamos al recinto igual de emocionados que el primer día del festival barcelonés. Eso sí, con un poquito menos de fuerzas que hacía justo una semana, pero con las mismas ganas de bailar y cantar en una gran cantidad de actuaciones bien distintas.

Así, una vez ya superado el acceso al recinto y con un sol que brillaba con todas sus fuerzas, fuimos directo al escenario Tous para estrenar este Weekend 2 con la guitarra y voz de Jensen McRae. La artista californiana, quien empezó a llamar la atención de la industria musical después de su vídeo viral en el que cantaba una canción «imaginaria» de Phoebe Bridgers, vino a presentar su primer largo musical, Are You Happy Now?, y mostrarnos que había muchas más creaciones musicales interesantes además de ese Immune que se viralizó. Su voz fue suficiente para llenar un escenario grande como es el Tous. No le hizo falta nada más. A medida que el recital de folk con toques R&B iba avanzando, Jensen McRae se iba desnudando emocionalmente, mientras contaba anécdotas sobre sus canciones y su proceso creativo, entre pieza y pieza. El público, abrazado por la calidez de la joven californiana, se dejó llevar por los acordes de canciones como My Ego Dies, Savannah y Call It Even para acabar cantando la canción que una gran parte de ellos ya conocía, Immune.

A continuación nos movimos hasta el corazón del Parc del Fòrum para ver el directo de una banda que también presentaba su álbum debut, aunque con un estilo bastante distinto al que justo acabamos de presenciar. Ahora era el turno de Dry Cleaning de apoderarse del escenario Binance y nuestra oportunidad de escuchar las canciones del New Long Leg en vivo. Con un concierto notable y un gran sonido en vivo, la banda post-punk británica consiguió connectar desde buen inicio a los espectadores, quienes no dejaban de mover la cabeza siguiendo las piezas de la banda. En 50 minutos Dry Cleaning tocó siete de los diez temas que forman su primer largo musical así como tres canciones que formaron parte de sus dos primeros EPs, Sweet Princess y Boundary Road Snacks and Drinks. Y, en todo momento, las miradas de los espectadores estuvieron pegadas a la auténtica protagonista del concierto, Florence Shaw, la voz principal de la banda. Con un peculiar y magnético carisma, la británica iba declamando las letras de las canciones sin dejar de hacer gestos y expresiones faciales pintorescas que descolocaban, sorprendían y captivaban a todos los presentes.

Dry Cleaning (fotografía de Eric Pàmies) Squid (fotografía de Eric Pàmies)

Aunque después nos desplazamos hasta el escenario Cupra, no nos movimos del Reino Unido ni del género post-punk. Los protagonistas en esta ocasión fueron los jóvenes de Squid, quienes se definen a ellos mismos como «Brighton and London’s most insatiable underwater boy band«. De la misma forma que Dry Cleaning, los británicos también vinieron para presentar su álbum debut, Bright Green Field, publicado el pasado 2021. El recital empezó con la magnífica Sludge y a partir de allí Squid fue creando un ambiente musical imprevisible y que iba mutando a través de composiciones con secciones instrumentales dilatadas que transportaban a los asistentes. Con un directo poco convencional, los jóvenes británicos iban jugando con los distintos instrumentos y estilos, con un ejercicio musical anárquico, que daban de resultado interpretaciones en vivo únicas de algunas de las piezas que han protagonizado su álbum debut, como G. S. K. o Narrator.

Dejamos a un lado, temporalmente, la guitarra y la batería para entrar de lleno en el house de Sofia Kourtesis. La peruana residente en Berlín, con tan solo tres EPs se ha convertida en una de las artistas de electrónica en auge más interesantes de los últimos años. A lo largo de una hora no cesaron los beats que pusieron en marcha los cuerpos de los espectadores, quienes no pudieron dejar de bailar mientras iban sonando las piezas llenas de vida de Sofia Kourtesis. Ella, visiblemente emocionada por estar tocando en el Primavera Sound, no dejó de mostrar su excitación en ningún momento, bailando, saltando y moviéndose por todo el escenario, animando aún más los allí presentes. Incluso invitó a subir al escenario a alguien del público para bailar con ella. Al final, como todos esperábamos, el concierto se cerró con la preciosa La Perla, la que para un servidor es una de las mejores piezas de electrónica que nacieron el año pasado.

Tarta Relena (fotografía de Dani Cantó)

Seguimos esta primera jornada del Weekend 2 del festival barcelonés asistiendo al potente y magnífico directo de Tarta Relena, una de las propuestas musicales más interesantes que ha salido del panorama nacional en los últimos años. Rodeadas por un gran aro de luz que las ha acompañado a lo largo de toda la gira, las catalanas llevaron al Parc del Fòrum su canto gregoriano con bases electrónicas para hacer emocionar y vibrar a todos los que las escuchasen. Si su sonida ya es espectacular por si solo, el efecto aún era más curioso teniendo en cuenta que el escenario dónde tocaban, el NTS, se encuentra dentro de un parquin, en el que retumbó por todas las paredes las voces de Marta Torrella y Helena Ros. En catalán, castellano, latín o griego fueron presentando algunos de los temas que forman sus dos primeros EPs, Ora Pro Nobis e Intercede Pro Nobis, en los que quiero destacar la magnífica El suïcidi i el cant.

Después de ellas era el turno de una de las cabezas indiscutibles del Primavera Sound 2022 y autora de la banda sonora del confinamiento de muchos de nosotros, Dua Lipa. Las ganas y las expectativas eran muy altas, y así lo demostraba la gran cantidad de gente que ya estaba una hora antes el inicio del concierto, llenando gran parte de la extensa zona que se encuentra frente el escenario Pull&Bear. Aunque se hace complicado decirlo con exactitud, posiblemente fue el concierto con más afluencia de esta edición del festival barcelonés. La británica apareció en escena acompañado de una gran cantidad de bailarines y músicos y cantó todos los temas que forman su flamante Future Nostalgia así como alguno de sus himnos anteriores como New Rules. Aún y la fuerza que tienen todas sus canciones, el directo no acabó de brillar con lo que se espera de una artista del nivel que tiene Dua Lipa actualmente. Posiblemente varios factores entran en juego, por ejemplo, por un lado la propia artista comentó que no tenía la garganta muy bien y, por el otro, que el sonido en general era más bajo de lo normal. Sí que había una ambiciosa puesta en escena y trabajadas coreografías, así como alguna sorpresa preparada como la aparición al escenario de Angèle para cantar Fever, pero un servidor tuvo la sensación en todo momento que el concierto no acababa de vibrar con la fuerza de lo que se espera del directo de una diva pop.

Dua Lipa (fotografía de Christian Bertrand) Dua Lipa (fotografía de Christian Bertrand)

Acabamos esta primera jornada del Weekend 2 con dos artistas nacionales. La primera de ellas, una artista que en cinco año se ha movido del underground barcelonés a realizar conciertos en Estados Unidos, Asia y Europa: Bad Gyal. En los últimos años he visto a la joven catalana en varias ocasiones, ya sea en el mismo Primavera Sound o otros eventos musicales como el Sónar, y cada vez presenta un directo mucho más sólido que el anterior. Con una puesta en escena que no tiene nada a envidiar de otros artistas internacionales de música urbana que hemos visto este año en el festival barcelonés, como Jhay Cortez, el concierto de Bad Gyal fue un recital de hit tras hit que tuvo al público entregado y enloquecido en todo momento. Transformada en toda una ídola, el directo que ofreció la barcelonesa fue, sin duda, uno de los destacados del día. Y, por mucho que se vaya transformando y añadiendo temas a su colección, Bad Gyal acabó el concierto con su primer gran hit, Fiebre, uno de los más queridos por sus seguidores y que, por muchos años que pasen, no pierde su fuerza.

Y la guinda de este segundo jueves del Primavera Sound tomó la forma de puro guitarreo garage y los responsables fueron Mujeres. El trío barcelonés formado por Yago, Pol y Arnau ya es un clásico del festival barcelonés (la última vez que tocaron en él fue en el mismo escenario a la misma hora) y uno de esos nombres indispensables del underground nacional. El grupo, que no dejó de interactuar con el público en todo momento, en el que había varios de sus amigos, acabó con nuestras fuerzas a través de sus rápidas y excitantes composiciones de puro rock a la vez que nos sacaban algunas risillas. Aún y no dejar de bailar y mover las cabezas de un lado al otro, el directo de Mujeres tiene ese efecto adictivo en el que no puedes dejar de despegar los pies del suelo aún y cuando no te queda energía. Que bien sonaron Tú y yo, Romance Romántico y la vitoreada Al Final Abrazos.