Después de publicar el primer sencillo What A Day el mes pasado, Ben Howard, ganador del Brit Award 2013 al ‘Mejor Solista y Artista Revelación’, anuncia su nueva canción Crowhurst’s Meme, perteneciente al nuevo álbum Collections From The Whiteout, que saldrá al mercado el 26 de marzo de la mano de Island Records.

Este nuevo trabajo ha sido coproducido por Aaron Dessner (The National, Sharon Van Etten, Taylor Swift) y, según informaciones cercanas al músico, ha sido descrito como el “más completo realizado hasta la fecha (…) siendo, además, la primera vez que Ben colabora con producciones externas a su círculo más habitual”.

Sobre la nueva canción, el propio Howard afirma que “se inspiró en un fragmento de guitarra sintetizada que tenía en la cabeza, y, sobre todo, en la enigmática historia de Donald Crowhurst, el famoso marinero amateur británico que desapareció mientras realizaba fraudulentamente una competición marítima alrededor del mundo, con el fin de ganar dinero y salvarse de la ruina económica”. Según las investigaciones posteriores realizadas en su cuaderno de bitácora, todo un cuadro general de causas y consecuencias le marcaron un grave detrimento psicológico que finalmente lo llevaron a quitarse la vida. Sin duda, una historia muy conmovedora.

BEN HOWARD – CROWHURST’S MEME

Howard empezó a escribir canciones cuando tenía tan solo diez años. En una entrevista con American Songwriter, afirmó que cuando era niño comenzó a tocar la guitarra porque le gustaba reunir palabras y hacer cosas con ellas. Más tarde reconoció en otros medios que sus influencias más directas fueron gente como John Martyn, Van Morrison, Joni Mitchell, Simon & Garfunkel y el guitarrista compositor John Smith. Sin duda las letras de Ben suelen ser muy muy profundas y oscuras, temáticas que completa con su peculiar forma de tocar la guitarra y sus ambientales arreglos a fin de darle un toque más personal y dramático a su estilo musical.

Y es que Ben Howard suele emplear armonías tocadas bajo afinaciones muy diferentes a la estándar, armonizándolas incluso mediante strumming (rasgueo), técnica mediante la cual se provoca una vibración de dos o más cuerdas simultáneamente con los dedos a la vez que se realiza una postura en el mástil de la guitarra con la finalidad de interpretar un acorde. Para estilizar aún más su forma de tocar, Howard también coloca la guitarra de forma plana sobre las rodillas y la trabaja como elemento percusivo.

Ben Howard se ha ganado a pulso todos los honores internacionales, mezclando su peculiar sonido folk y blues con arreglos ambientales de propia crianza. Junto a ello cohabita una inmersión acústica de melancólicas melodías bajo una experimentación muy detallada. Esta combinación explosiva se complementa con su penetrante y sensible literatura… sin olvidar el magnífico grupo que le acompaña. Como bien dice una de sus canciones, The Wolves… “Cayendo desde sitios altos, cayendo a través de espacios perdidos / Ahora que estamos solos, ahora que no tenemos a dónde ir / Mirando a ambos lados, estas torres de reloj incendiarse / Pierdo el tiempo aquí, pierdo la paciencia con todo…”

