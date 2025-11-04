Cuando la nostalgia se convierte en canción: Witch Post lanza «Twin Fawn»

El dúo indie Witch Post, formado por Dylan Fraser y Alaska Reid, vuelve a la carga con Twin Fawn, un nuevo sencillo que se sumerge en la nostalgia y la memoria compartida. Tras el lanzamiento de su EP Beast a principios de año y el single Changeling en septiembre, el proyecto sigue consolidando su identidad sonora con una propuesta que mezcla romanticismo, melancolía y una sensibilidad pop que no teme a lo onírico.
Twin Fawn es, en palabras de Reid, “una carta de amor a nuestras experiencias distintas en la Costa Oeste”. La canción evoca imágenes tan cinematográficas como coyotes cruzando la carretera, cristales de playa brillando al sol y atascos nocturnos bajo cielos teñidos de rosa. Todo ello se entrelaza en una narrativa que, más que contar una historia lineal, busca capturar sensaciones: el anhelo por un tiempo más simple, aunque quizás nunca existió tal como lo recordamos. La producción, fiel al estilo del dúo, combina guitarras etéreas con una base rítmica contenida, dejando espacio para que la voz de Reid flote con dulzura y melancolía.
Este nuevo tema no solo reafirma la química creativa entre Fraser y Reid, sino que también amplía el universo emocional que Witch Post ha venido construyendo desde sus inicios. Si Beast era una exploración de lo salvaje y lo visceral, Twin Fawn se siente como su contrapeso: íntimo, delicado y profundamente humano.
Witch Post: un proyecto que crece entre la ternura y la distorsión
Witch Post nació de la colaboración entre dos artistas con trayectorias propias: Alaska Reid, conocida por su carrera solista y su trabajo con A. G. Cook, y Dylan Fraser, cantautor escocés que ha destacado por su enfoque introspectivo y su habilidad para mezclar folk, electrónica y pop alternativo. Aunque ambos ya contaban con reconocimiento individual, fue su unión la que dio lugar a un proyecto que se siente más como un diario compartido que como una banda tradicional.
Su primer EP, Beast, lanzado en 2025, marcó un debut sólido. Con canciones que oscilan entre la crudeza emocional y la experimentación sonora, el disco fue bien recibido por medios como Stereogum y The Line of Best Fit, que destacaron su capacidad para construir paisajes sonoros íntimos sin caer en lo predecible. Temas como Beast o Changeling mostraban ya una inclinación por lo narrativo, lo sensorial y lo profundamente personal. En ese sentido, Twin Fawn no es una ruptura, sino una evolución natural: una canción que, sin abandonar la estética indie, apuesta por una producción más pulida y una lírica aún más evocadora.
Aunque aún es pronto para hablar de un álbum completo, Witch Post parece estar trazando un camino coherente y emocionalmente resonante. Su música no busca respuestas, sino acompañar preguntas. Y en un panorama musical saturado de fórmulas, eso ya es un acto de valentía.
